Recém-separada, Patrícia Ramos relata transformações

Em Campos do Jordão, Patrícia Ramos, que é influencer e apresentadora do Rede BBB, recarrega energias para o futuro

Força, bom humor, carisma e beleza! Com apenas 23 anos, Patrícia Ramos é um verdadeiro exemplo de autoestima e tem conquistado multidões com sua espontaneidade na internet. “Deve ser muito ruim não gostar de mim e não poder me chamar de feia”, disse ela, em 2018, ao gravar um vídeo despretensioso em casa. De lá para cá, seu conteúdo tem atraído cada vez mais seguidores. Atualmente, só no Instagram, são mais de 4 milhões de fãs. “Tudo isso aconteceu de um jeito muito orgânico. Nunca planejei, sonhei ou sequer organizei o que estou vivendo hoje”, declara a influencer, que, neste ano, também pilotou o #RedeBBB, na Globo.

Durante a charmosa temporada de CARAS Inverno, no Hotel Ort, na cidade de Campos do Jordão, Patrícia aproveitou para dar uma pausa na rotina agitada e relaxar. “Já posso me considerar de casa? Porque estou me sentindo exatamente assim”, questiona, aos risos. Sempre que podia, ela corria para o SPA. A piscina, climatizada, em cerca de 36°C, era outro refúgio da jovem. “Com certeza quero voltar para Campos do Jordão mais vezes, estou adorando tudo! Estar aqui com a CARAS está sendo uma experiência incrível em todas as áreas. Um verdadeiro detox”, detalha.

Detox este, aliás, que acontece com todo o otimismo: após enfrentar dias de altos e baixos desde o fim do casamento com Diogo Vitório (29), a influencer reconhece o período como uma importante fase de transformação. “Entendi muito quem eu sou. Quando a gente está sozinha, tem tempo para isso. O divórcio não é um ponto final de uma vida, mas de um ciclo. Sou influenciadora, comunicadora, apresentadora. Tenho várias facetas”, afirma ela. Agora solteira, Patrícia faz uma autoanálise. “Preciso focar nas coisas boas, evoluir, amadurecer e encarar mais essa lição para a vida”, reflete.

Embora jovem, a apresentadora já é dona de uma carreira para lá de bem-sucedida. Fruto, claro, de muita dedicação. Antes de fazer sucesso na internet, chegou a trabalhar como feirante, cursou faculdade de Odontologia e até estagiou na área, mas não levou à frente. O despontar artístico apareceu um pouco depois, quando ajudou a mãe a vender roupas e passou a usar a própria imagem em alguns trabalhos menores como modelo. “O mundo da comunicação me atraiu e me apaixonou. Eu gosto muito de fazer o que faço. Trabalhar com o BBB, por exemplo, foi uma coisa muito louca. Apresentar um reality é algo muito diferente, porque as pessoas enxergam o programa em você”, conta ela, que também reconhece alguns pontos negativos da exposição. “Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Uma vez, por exemplo, eu estava na academia, em um dia de pós-eliminação. Uma menina me criticou por uma entrevista que eu fiz com um participante eliminado, me chamou de antiética... E, bom, eu não aguento, né? Então, claro, respondi e a coloquei no lugar dela”, relembra, aos risos. Para lidar com a pressão profissional e do dia a dia, Patrícia recorre à terapia. “Aprendi a me colocar no lugar do seguidor. Eu entendo os sentimentos de alguns, mas tem gente que é difícil de lidar”, diz.

Antes de apresentar o programa na Globo, Patrícia também se arriscou como atriz. No ano passado, ela gravou o filme Um Ano Inesquecível – Verão, atualmente disponível no catálogo do Prime Video. “Já realizei meu desejo como atriz. Foi um filme maravilhoso, mas acredito que não continuarei nessa trajetória. Cheguei a fazer o curso de teatro, mas a carga horária que essa função nos exige é imensa!”, recorda. “Eu tinha muita curiosidade, sabia que estudar poderia até me ajudar em outros quesitos. Pode ser que no futuro eu pense em outra coisa no meio, mas, hoje, eu descarto. Gosto de ser mais multifuncional e, para ser atriz, acho que é preciso dedicação total”, avalia ela.

Em meio aos conteúdos divertidos que publica, a influencer também usa sua imagem para falar de fé e de espiritualismo. Evangélica, ela busca o equilíbrio entre o humor e a religião. “O meu trabalho é uma coisa, a minha fé é outra. O público religioso é muito cruel. Algumas pessoas começaram a misturar o fato de eu ser cristã com ser influenciadora”, explica. “No começo, muita gente me chamava de blogueira gospel, justamente por ter um linguajar pentecostal no dia a dia. Recebia muitos hates e quase entrei em depressão por conta disso... A maioria das pessoas que me criticava era cristã. Eu não sou crente para postar. Sou crente para viver”, pontua ela, que nunca chegou ao ponto de repensar a sua fé. “Eu continuo a mesma pessoa. Frequento a mesma igreja e nada mudou. Jamais pensei em mudar pela minha profissão”, garante.

Buscando influenciar positivamente, ela enxerga o poder de comunicadora como um propósito. “Não vou deixar de trabalhar na Globo ou de postar meu conteúdo nas redes sociais. Quem não gosta é só deixar de me seguir”, dispara ela, confiante e segura de seus passos. “Eu acredito que a melhor forma de pregar o amor de Deus ou o Evangelho para as pessoas é por meio das suas atitudes. E a minha forma de mostrar isso para as pessoas é essa que elas têm visto. Simplesmente carregar uma Bíblia embaixo do braço não torna ninguém melhor”, acredita. Colhendo os frutos do esforço como comunicadora, Patrícia está pronta para dar um novo passo na carreira e, em breve, terá o seu próprio talk show. O programa será veiculado em nas redes sociais. “Estou bastante animada. O cenário da atração já está quase ficando pronto, somente o nome que eu ainda não posso revelar. O programa será veiculado no meu canal no YouTube”, adianta ela, sem colocar limites em seus sonhos e planos. “Quem sabe, levar este programa à televisão”, idealiza ela.

FOTOS: PAULO SANTOS