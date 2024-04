Cariúcha assina contrato fixo com o SBT: ‘Nada é impossível’

A influenciadora digital Cariúcha seguirá no time do "Fofocalizando" e fará participações esporádicas em outras atrações

Cariúcha acaba de assinar um contrato fixo com o SBT. A emissora revelou através da assessoria de comunicação que o vínculo da apresentadora com a casa foi oficializado para a apresentação do ‘Fofocalizando’ e demais participações esporádicas da Cariúcha em outras atrações. “Nada é impossível naquele que crê”, celebrou a artista após a noticia.

O diretor do ‘Fofocalizando' Marcio Esquilo comemorou a mais nova contratação: “É com muita alegria que agora, oficialmente, temos a Cariúcha em nosso elenco. O jeito dela, divertida, sincera, sem fugir da polêmica, só vem a acrescentar à nossa turma. Ela entende do mundo dos famosos, dos programas de TV e traz uma opinião que sempre acaba viralizando”, disse.

O nome da cantora vem de uma mistura de ‘carioca com gaúcha’. Nascida em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Cariúcha cresceu em um lar evangélico, onde teve seu primeiro contato com a música, no coral da igreja. Já na adolescência Cariúcha começou a cantar funk até se tornar líder de um grupo e se apresentar nas comunidades do Rio de Janeiro e região.

Famosa por bordões como "É tudo cotada" e "Eu sou bonita pra caramba", a cantora, humorista e influenciadora digital, ficou conhecida após uma entrevista em 2009 ao Profissão Repórter, quando o programa falava do concurso Garota da Laje. Chegou a trabalhar como humorista e repórter do Pânico na Band em 2017.

Cariúcha vai se afastar do Fofocalizando para fazer cirurgia

Cariúcha vai ficar três dias fora do Fofocalizando, programa de fofocas em que é apresentadora no SBT, para se submeter a uma cirurgia de urgência. A cantora foi diagnosticada com miomas uterinos. Orientada por um especialista, ela decidiu fazer o procedimento o quanto antes para não correr risco de perder o útero.

Em entrevista à CARASBrasil, a ex-Fazenda relata não ter qualidade de vida devido ao problema de saúde. Miomas uterinos são tumores benignos formados por tecido muscular e podem se desenvolver durante a idade fértil da mulher.

"Vou ficar afastada os três primeiros dias porque essa cirurgia é robótica, são 15 dias de repouso, não vou poder ir à academia e pegar peso. Poucas mulheres sabem disso porque não é muito falado, a maioria dos ginecologistas trata como se fosse normal, mas não é. Começa pequenininha como um cisto e você vai deixando pra depois eles vão crescendo. Mulheres que acham que estão grávidas, algumas, a barriga chega no tamanho de uma melancia. Isso é muito grave, é muito pouco falado", conta.