Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis comemoram 9 meses do filho, Romeo

Atores Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis se derretem pelo herdeiro, Romeo, que completou 9 meses de vida

Os atores Fernanda Vasconcellos (38) e Cassio Reis (45) usaram as redes sociais para celebrar mais um mêsversário do herdeiro, Romeo!

Na terça-feira, 28, os papais corujas comemoraram os 9 meses do bebê com posts em seus perfis no Instagram. O casal posou juntinho com o pequeno, deitados em um gramado. Romeo roubou a cena com seus lindos olhos azuis e esbanjou fofura ao surgir com dedo na boca."Aqui estamos, 9 meses de Romeo!", escreveu Fernanda ao legendar o post.

"Perfeitos", elogiou Regiane Alves nos comentários. "Meu Deus, que lindos", disse Camila Rodrigues. "Viva Romeu!", parabenizou Ana Beatriz Nogueira. "Que lindezas", babou Leandro Lima. "Que amor, só vejo gente linda!", destacou Juliana Silveira.

Nos stories, Cássio publicou um clique dando destaque para um dos olhos do pequeno e se derreteu: "9 meses que meu coração bate ainda mais forte".

Vale lembrar que Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos estão juntos desde 2013. O ator também é pai de Noah, de 14 anos, do relacionamento anterior com a atriz Danielle Winits (49).

Confira os posts de Fernanda Vasconcellos e Cassio Reis para Romeo:

Cássio Reis explode o fofurômetro ao mostrar o filho sorrindo

Cássio Reis explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com o filho, Romeo, fruto de seu relacionamento com Fernanda Vasconcellos.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, o menino aparece todo sorridente, sentando no ombro do papai, durante um passeio em um hotel fazenda, e o artista se derreteu pelo momento. "Sendo feliz", escreveu ele.

Os fãs ficaram encantados com os cliques. "Como é lindo esse príncipe", disse uma seguidora. "Que bebê lindo!", comentou outra. "Que coisa mais linda", falou uma fã. "Apaixonada pelos cliques", confessou mais uma

