Cássio Reis explode o fofurômetro ao mostrar o filho sorrindo: "Coisa mais linda"

O ator Cássio Reis encantou os fãs ao mostrar uma sequência de cliques com o filho, Romeo

Cássio Reis (45) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com o filho, Romeo (8 meses), fruto de seu relacionamento com Fernanda Vasconcellos (38).

Nos cliques publicados no feed do Instagram, o menino aparece todo sorridente, sentando no ombro do papai, durante um passeio em um hotel fazenda, e o artista se derreteu pelo momento. "Sendo feliz", escreveu ele.

Os fãs ficaram encantados com os cliques. "Como é lindo esse príncipe", disse uma seguidora. "Que bebê lindo!", comentou outra. "Que coisa mais linda", falou uma fã. "Apaixonada pelos cliques", confessou mais uma.

O filho de Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos, vale lembrar, completou oito meses de vida no dia 28 de fevereiro, e na ocasião, o papai coruja comemorou a data publicando em suas redes sociais uma foto em que aparece fazendo um passeio de barco em família. "8 meses de um bebê e um amor infinito!", se derreteu o artista na legenda da publicação.

Confira as fotos de Cássio Reis com o filho:

