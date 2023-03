Com clique fofo em família, Cássio Reis celebra o oitavo mês do filho caçula: "Amor infinito"

O ator Cássio Reis encantou os seguidores ao postar um clique encantador com Fernanda Vasconcellos e Romeo

Nesta terça-feira, 28, Romeo, filho dos atores Fernanda Vasconcellos (38) e Cássio Reis (45) completou mais um mês de vida, e o papai coruja comemorou a data especial na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou uma foto em que aparece fazendo um passeio de barco em família, e aproveitou o registro para se declarar para o herdeiro. "8 meses de um bebê e um amor infinito!", se derreteu o artista na legenda da publicação.

O lindo clique encantou os seguidores de Cássio, que encheram a postagem de curtidas e elogios. "Linda família", disse uma seguidora. "8 meses do Romeo, como passou rápido", observou outra. "Parece muito com o Noah. Muito lindo", falou uma fã, em referência ao filho mais velho do ator, Noah (15), fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits (49)

Confira a foto de Cássio Reis com Fernanda Vasconcellos e o filho caçula:

Clique antigo com o primogênito

Recentemente, o ator Cássio Reis encantou os seguidores das redes sociais ao publicar um clique antigo ao lado do filho mais velho, Noah. Nas redes sociais, o artista recordou um registro em que o herdeiro aparece todo sorridente, ainda criança, e se derreteu: "Num verão não tão distante…", disse o ator na legenda.

