Cássio Reis resgata clique encantador ao lado do filho mais velho: "Muito amor envolvido"

O ator Cássio Reis deixou os fãs encantados ao postar uma foto antiga com o filho mais velho, Noah

Nesta sexta-feira, 13, o ator Cássio Reis (45) encantou os seguidores das redes sociais ao publicar um clique antigo ao lado do filho mais velho, Noah (15).

Em seu perfil no Instagram, o artista recordou um registro em que o herdeiro, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits (49), aparece todo sorridente, ainda criança. Ao publicar a imagem, Cássio se derreteu: "Num verão não tão distante…", disse o ator na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram pela foto de pai e filho. "Que lindos", escreveu uma seguidora. "Muito amor envolvido nesta foto", comentou outra. "Que lindeza", falou uma terceira.

Recentemente, Cássio atualizou as redes sociais com uma nova foto com os filhos, Noah, e Romeo (seis meses). O caçula, aliás, é fruto de seu casamento com a atriz Fernanda Vasconcellos (38). O registro chamou a atenção dos seguidores com o tamanho do primogênito do ator, que surgiu fazendo careta ao lado do pai e do irmão. "Alguém cresceu, e não fui eu!", brincou o artista na legenda da publicação.

Confira o clique antigo de Cássio Reis com o filho, Noah:

Fernanda Vasconcellos mostra o rosto do filho pela primeira vez

A atriz Fernanda Vasconcellos e o apresentador Cássio Reis explodiram o fofurômetro das redes sociais na noite de Natal ao mostrarem as primeiras fotos exibindo o rosto do filho, Romeo. O bebê só tinha aparecido de costas até o momento, mas os pais decidiram abrir uma exceção para celebrar a data especial em família. Nas fotos, o casal posaram sorridentes com o filho no colo, e o bebê esbanjou fofura ao usar um look vermelho e branco.

