Cássio Reis posta nova foto com os filhos e tamanho do mais velho surpreende: ''Como cresceu''

O apresentador Cássio Reis posou com os dois filhos, Noah e Romeo, e derreteu o coração dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 16/10/2022, às 16h44

Neste domingo, 16, Cássio Reis (45) atualizou as redes sociais com uma nova foto com os filhos, Noah (14) e Romeo. O registro chamou a atenção dos seguidores com o tamanho do primogênito, fruto do relacionamento com Danielle Winits.

O apresentador posou em frente ao espelho com o caçula nos braços e com o mais velho ao lado fazendo careta.

"Alguém cresceu, e não fui eu!", brincou o artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores da família rasgaram elogios para o trio. "Família linda", "Está maior que você! Lindos", "Noah está enorme, passou você…", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

CÁSSIO REIS MOSTRA NOVA FOTO COM O FILHO CAÇULA

O apresentador Cássio Reis encantou seus seguidores ao mostrar uma nova foto com o filho caçula, Romeo, fruto do casamento com Fernanda Vasconcellos. O papai coruja apareceu com o bebê no colo em um momento tranquilo na rotina da família e ela ainda mostrou um sorrisão no rosto.

Nos comentários, os fãs fizeram vários elogios para pai e filho. “Que coisa mais linda”, disse um seguidor. “Que fofura”, afirmou outro. “Já conquistou meu coração”, declarou mais um.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!