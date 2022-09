Bebê / Família

Cássio Reis encanta ao mostrar nova foto com o filho recém-nascido

Cássio Reis explode o fofurômetro das redes sociais ao posar com o filho Romeo, fruto do casamento com Fernanda Vasconcellos

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 12h35

Cássio Reis - Foto: Reprodução / Instagram