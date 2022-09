Fernanda Vasconcellos faz aniversário e ganha homenagem de Cássio Reis: ''Orgulho da mulher e mãe que é!''

Apresentador Cássio Reis se declara ao celebrar aniversário de 38 anos da mulher, Fernanda Vasconcellos, com quem tem um filho

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 10h06 - Atualizado às 10h29

Dia de festa na casa da família Vasconcellos Reis! Isso porque nesta quarta-feira, 14, Fernanda Vasconcellos está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, a atriz ganhou uma homenagem especial do marido, Cássio Reis (45), com quem tem um filho, o pequeno Romeo, de apenas dois meses e meio.

O apresentador compartilhou um vídeo reunindo várias imagens da artista e declarou todo seu amor, exaltando sua admiração pela amada e a mãezona que ela é para o herdeiro do casal ao celebrar a chegada dos 40 anos da aniversariante.

"Meu amor, feliz aniversário! Mais um ciclo completo, e outro que se inicia! Quantas histórias e momentos tenho pra contar sobre você! Quanto orgulho tenho da mulher e mãe que você é!

Que a vida te sorria sempre, com doçura e amor. Te amo infinito!", disse Cássio ao legendar a publicação.

Vale lembrar que Fernanda e Cássio começaram a namorar em 2013, um ano após o término da atriz com Henri Castelli. Recentemente, a mamãe de primeira viagem se derreteu ao registrar o ator ninando o bebê.

Confira a homenagem de Cássio Reis para Fernanda Vasconcellos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

Fernanda Vasconcellos desabafa sobre dificuldades de ser mãe

Recentemente, Fernanda Vasconcellos abriu o coração ao contar sobre as dificuldades que já enfrentou após o nascimento do primeiro filho, Romeo, fruto do casamento com Cassio Reis. Ela conversou com Thaila Ayala e Julia Faria no canal de YouTube Mil e uma Tretas, e contou que sofreu com o cansaço e a baixa imunidade nos primeiros meses de vida do bebê. "Já aconteceram algumas situações, não sei se vai ter um momento pior. Mas já senti algumas vezes essa sensação de "Cheguei ao meu limite. E agora? O que eu faço?" . De chorar, de tentar entender. Aí teve um dia que me deu uma baixa de resistência (imunológica) porque você fica sem dormir. Aí eu fiquei doente. Mas era um doente em que você sente até a falta de sono. Aí eu comecei a amamentar de máscara. Aquilo foi ficando tão horrível... E aí passou. No dia seguinte já foi melhor", disse ela.

