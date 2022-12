Fernanda Vasconcellos mostra o rosto do filho pela primeira vez

Na noite de Natal, Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis mostram o rosto do filho, Romeo, para seus fãs e o bebê rouba a cena com um sorriso fofo

A atriz Fernanda Vasconcellos (38) e o apresentador Cássio Reis (45) explodiram o fofurômetro das redes sociais na noite de Natal ao mostrarem com as primeiras fotos exibindo o rosto do filho, Romeo. O bebê de seis meses de vida só tinha aparecido de costas até o momento, mas os pais decidiram abrir uma exceção para celebrar a data especial em família.

Nas fotos, Fernanda e Cássio posaram sorridentes com o filho no colo. O bebê esbanjou fofura ao usar um look vermelho e branco e exibir o seu sorriso encantador. Em outra foto, o trio também posou com Noah (15), que é o filho mais velho de Cássio, fruto do relacionamento com a atriz Danielle Winits (49).

"Da nossa família pra sua, Feliz Natal!", escreveram na legenda.

Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos mostram novas fotos com o filho, Romeo

Fernanda Vasconcellos e as dificuldades da maternidade

Há pouco tempo, Fernanda Vasconcellos contou sobre os desafios no início da maternidade em sua vida. "Já aconteceram algumas situações, não sei se vai ter um momento pior. Mas já senti algumas vezes essa sensação de "Cheguei ao meu limite. E agora? O que eu faço?" . De chorar, de tentar entender. Aí teve um dia que me deu uma baixa de resistência (imunológica) porque você fica sem dormir. Aí eu fiquei doente. Mas era um doente em que você sente até a falta de sono. Aí eu comecei a amamentar de máscara. Aquilo foi ficando tão horrível... E aí passou. No dia seguinte já foi melhor", disse ela no canal Mil e Uma Tretas.

E completou: "Mas uma coisa que me tirou desse lugar foi tentar entender que esse choro dele e da falta de sono vem de um lugar que eu também conheço: do medo, da insegurança, de estar em lugar em que eu nunca estive antes. Vivi isso em muitas situações: no trabalho, na pandemia".