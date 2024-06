Talita Cury Robusti desenvolve iniciativas sociais que são referência no fortalecimento do Agro

Entre os projetos, destaca-se o "Damas do Agro", destinado a capacitar mulheres a assumirem cargos de liderança no setor

Nascida em Ribeirão Preto, em meio às raízes do agronegócio, Talita Cury Robusti, 39 anos, custou um bocado a vislumbrar seu papel nos negócios da sua família. Fundado há 27 anos em Jaboticabal (SP) pelos seus pais – José Amaro, 82 anos, e Adriana Cury, 60 anos, – o Grupo Santa Clara é hoje um dos maiores players do segmento de nutrição e proteção vegetal do mundo. “Sempre acompanhei a trajetória do meu pai, viajando muito e desbravando o Brasil do Agro. Mas não me sentia parte. Não acreditava ser uma mulher do Agro”, revela.

Por isso, em 2006, se formou em Direito. Após passar um ano fora do país, voltou decidida a estudar para prestar concurso para a Promotoria. Contudo, o exemplo inspirador de sua mãe, pioneira como mulher na empresa familiar, despertou uma nova perspectiva: contribuir diretamente com o negócio da família, de forma a também transformá-lo em um espaço igualitário, com oportunidades tanto para homens quanto para mulheres.

Decidida a profissionalizar a empresa, especializou-se em Direito do Agronegócio e Gestão Empresarial e Finanças e, desde 2008, tem atuado em diversas áreas do grupo. Entre várias iniciativas, liderou a criação do Conselho de Administração das empresas, no qual ocupa uma cadeira, representando a família, junto com mais dois conselheiros independentes.

Percebendo a tendência de novas formas de gestão, alinhadas aos pilares de sustentabilidade, Talita se empenhou também no planejamento estratégico e de estruturação da área de ESG (ambiental, social e de governança. Com o pilar de governança encaminhado, se dedicou a consolidar estratégias, direcionando sua atenção para o ambiental e o social.

Além de implementar e incentivar práticas ambientalmente corretas em todas as unidades, como o descarte adequado de resíduos dentro da fábrica, captação de água da chuva, contratação de prestadores de serviços alinhados com os pilares ESG, entre outras, atuou diretamente na aquisição de uma empresa de bioinsumos, ampliando a atuação do Grupo Santa Clara para a produção e venda desses produtos.

Em pouco tempo, a Inflora já se destaca como referência internacional em tecnologias sustentáveis. Com presença em 30 países, o Grupo, composto por quatro empresas, é um dos líderes mundiais no mercado de fertilizantes e defensivos biológicos, impulsionando uma abordagem mais responsável e eficaz na agricultura. “Costumo dizer que os bioinsumos, ou biodefensivos, são soluções da natureza para combater os problemas da própria natureza. Cada tipo de produto é específico para uma cultura. A inovação está em nosso DNA. Investimos 8% do faturamento em Pesquisa e Desenvolvimento. Temos uma equipe grande de pesquisadores internamente e trabalhamos também em conjunto com parceiros como Embrapa, Esalq, entre outras”, esclarece.

Paralelamente, Talita desenvolveu no Grupo três iniciativas sociais. O programa "Damas do Agro", destinado à integração, capacitação e valorização de mulheres, a fim de garantir cada vez mais que elas estejam formadas para assumir os cargos de liderança. “Antes era só minha mãe de mulher na empresa toda, depois eu e minha mãe, hoje as mulheres já são 30% do corpo de funcionários e esse programa está atraindo os olhares do público feminino que quer construir carreira no setor”, afirma. Já o "Faculdade Santa Clara" oferece cursos de agronegócios aos funcionários que não têm oportunidade de buscar especialização, o que tem sido responsável pela atração e retenção de talentos que valorizam o investimento na profissionalização. E o projeto "Crianças no Agro", que visa desmistificar a visão negativa e desatualizada do setor desde a infância, atuando prioritariamente em escolas públicas, combatendo preconceitos e mostrando os benefícios que o Agronegócio moderno e responsável traz para a comunidade.

Essa última iniciativa surgiu dos desafios enfrentados por Talita em casa, ao lidar com a desinformação sobre o agronegócio nas escolas de seus filhos: Benício, 10 anos e Enrico, 5 anos. Ela percebeu a necessidade de uma comunicação mais eficaz sobre o setor, evidenciando a importância de educar desde cedo para desconstruir estigmas. A partir dessa percepção, fez um trabalho na escola dos filhos e, em 2023, em todas as escolas municipais de Jaboticabal (SP), cidade sede do Grupo Santa Clara, ampliando em 2024 para algumas escolas de Ribeirão Preto (SP), onde o Grupo tem uma unidade administrativa. “O grande desafio do agro ainda é saber se comunicar para fora da porteira. Nesse projeto tive a prova disso. Às vezes o problema está no material escolar desatualizado, mas muitas vezes na própria forma com que as crianças recebem informações do setor nas redes sociais, por professores ou por sua rede de contatos, que também não têm essa visão desmistificada do agro. E eu assumi esse papel de ser responsável pelas relações institucionais da empresa e uma comunicadora do setor para fora da nossa bolha”, afirma.

Talita não se limita a ser empresária do Grupo Santa Clara e a liderar esses projetos; ela também compartilha seu conhecimento por meio de palestras sobre liderança feminina, sucessão empresarial e sustentabilidade. Por toda essa trajetória, ela foi convidada a participar do Forbes Mulher Agro (FMA), um grupo de 40 mulheres executivas criado pela Forbes Brasil em 2023 e, em 2024, ganhou o prêmio dos 100 mais influentes do Agronegócio, do Grupo Mídia (Revista Agro World) junto com empresários experientes do setor. “Quando se pensa em mulher do Agro já vem a imagem ou de uma pecuarista ou agricultora, mas é muito mais ampla a contribuição das mulheres para o setor como pesquisadoras, industriais, jornalistas, entre outras funções. Fico muito feliz de estar nesse grupo convivendo com várias delas”.

Mas o sucesso profissional, na visão da empresária, está intrinsecamente ligado ao propósito de ser mãe. Com uma rede de apoio sólida e um marido, Danilo Robusti, 40 anos, que compartilha todas as tarefas da casa e também sua visão de que “somar é melhor do que dividir”, Talita prepara seus filhos para um futuro onde possam contribuir positivamente para o mundo, incentivando-os a respeitar o agronegócio. “Profissionalmente quero sempre colaborar para uma agricultura mais sustentável e, no campo pessoal, formar meus filhos para que sejam bons homens, desprovidos de preconceito, plantando uma semente no coração deles para que tenham amor pelo Agro”.

E os filhos já demonstram interesse em seguir seus passos, mostrando o impacto inspirador de seu trabalho não apenas nas empresas, mas também na próxima geração. “O mais velho, Benício, diz que quer ser químico porque adora ver os cientistas trabalhando no laboratório na empresa, quando ela abre para a visitação das crianças e filhos de funcionários conhecerem os processos de produção. E o mais novo, Enrico, aspira ser comerciante e já diz que quer vender os produtos da Santa Clara”, relata.

Confira as fotos na galeria abaixo: