Quem é a namorada do filho de Luciano Huck? Casal se conheceu na escola há dois anos

Joaquim, filho de Luciano Huck, vive segundo namoro; saiba o que Angélica já disse sobre a namorada do rapaz

Joaquim (18), filho de Luciano Huck (52) e Angélica (49), deu o que falar na web no último final de semana após comparecer a um festival de música ao lado de sua namorada, Manoela Esteves. O casal, que se conheceu na escola há mais de dois anos, vive romance desde 2021. Saiba quem é a segunda garota a viver namoro com o filho de Angélica e o que a mãe do rapaz já disse sobre o relacionamento.

Discreta, Manoela Esteves tem a conta fechada no Instagram, mas já protagonizou alguns momentos ao lado do filho de Luciano Huck além da presença no festival de música. Em janeiro de 2021, a jovem passou o Réveillon com a família de Joaquim em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ela posou com Angélica para uma foto na ocasião e a apresentadora elogiou a nora nas redes sociais: "Gata".

Em junho deste ano, a namorada do filho de Angélica também recebeu declarações da apresentadora em seu aniversário. "Feliz vida linda Mano Esteves! Muita saúde e alegrias!", escreveu a mãe de Joaquim para acompanhar a publicação de uma foto ao lado de Manoela Esteves.

Com regras para lidar com o namoro do filho , a apresentadora já abriu o jogo sobre a relação com a jovem em julho de 2022, em entrevista ao Quem Pode, Pod: "Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, com o que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade".

"É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras", acrescentou Angélica. Há mais de dois anos, Joaquim vive seu segundo relacionamento sério. Antes de Manoela Esteves, o rapaz chamou a atenção da web ao aparecer com a primeira namorada, Isabella Hohn, em 2019, em outro festival de música.