Nívea Maria lamenta tragédia do RS e ressalta: 'O ser humano é forte'

Nívea Maria (77) não pretende deixar seu ofício tão cedo. Com mais de 60 anos de carreira, a artista cita a tragédia climática das enchentes no Rio Grande do Sul, que deixou 180 mortos até o momento, e reflete sobre a importância das atitudes da população e também da arte. "As pessoas não reconhecerem como o ser humano é forte."

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, Nívea Maria lamenta a catástrofe, mas destaca que o momento mostrou a solidariedade do povo . "É triste falar isso: sofremos um desastre em um estado do nosso país. [Mas], vemos uma parte da população solidária. Estender a mão para o outro, não apenas pedindo, mas oferecendo também. Somos nós que mantemos o país de pé."

A artista diz que pretende continuar firme no seu ofício justamente pela responsabilidade que sente de representar a população e de, através da arte, entregar mensagens ao povo e às autoridades, além de poder ajudar quem a assiste de alguma forma.

"Vejo quanto é importante eu representar tanta gente na sociedade, de uma forma muito difícil, porque a cultura no nosso país é pouco apoiada. Muitas vezes, tiramos do nosso próprio bolso para apresentar para o público. [Quero] mostrar para a sociedade em geral, para quem discute o problema do etarismo, que nós atores, e eu principalmente, não posso parar."

Sucesso em inúmeras grandes novelas, como Gabriela (1975), Anos Dourados (1986), O Clone (2001-2002), Caminho das Índias (2009), Salve Jorge (2012-2013) e, mais recentemente, A Dona do Pedaço (2019), a atriz reconhece que esteve na casa de muitos brasileiros durante anos.

"Fiz novelas com grandes temas, e eu ganhei com isso. Mas, o que mais me emocionava era que eu encontrava pessoas que diziam assim: 'aquele personagem seu disse uma coisa que ajudou a resolver um problema que eu estava tendo'. Olha a responsabilidade e importância que isso tem", acrescenta.

