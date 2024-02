Filho de Angélica e Luciano Huck revela se pretende seguir carreira na TV

Benício Huck, de 16 anos, abriu o coração e contou se possui planos de seguir os passos dos pais famosos na carreira artística

Filho de Angélica e Luciano Huck, Benício Huck, de 16 anos, abriu o coração e revelou que não possui planos de seguir os passos da família na carreira artística. Apesar dos pais trabalharem com televisão muito antes de seu nascimento, o adolescente contou que não consegue se identificar com a área dos apresentadores.

Ao ser questionado se os famosos pegavam em seu pé a respeito de seu futuro, Benício afirmou que sim, mas garantiu que encarava como preocupação de mãe. "Sempre pegam um pouquinho [no pé], né? Eles no começo ficavam mais em cima e hoje em dia já estão mais tranquilos. É mãe, né? Fica preocupada!", declarou ele em entrevista à Contigo!.

O herdeiro de Angélica e Luciano Huck ainda revelou por qual área do meio artístico mais se interessa: "De música eu até gosto, mas em coisas de televisão, deixa para os meus pais. Eles fazem melhor que eu! Não é muito a minha área não", disse ele.

Apesar de não aparecer nas telinhas, Benício entende que a família é bastante querida pelo público e que ele acaba fazendo parte da fama. O jovem, inclusive, revelou como se sente ao ser abordado por admiradores na rua.

"Eu acho que assim, não me incomoda. É um negócio que você acaba se acostumando e que depende. Às vezes acaba sendo um pouco mais... não chato especificamente. Mas você acaba se acostumando com o tempo", concluiu Benício Huck.

Vale lembrar que além de Benício, Angélica e Luciano Huck também são pais de Joaquim, de 18 anos, e Eva, de 11. Em recente entrevista concedida à revista Glamour, o primogênito do casal também abriu o coração e contou um pouco sobre seus planos de carreira profissional.

