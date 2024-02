Que luxo! Angélica mostra novo destino de viagem de férias com a família

Após visitar locais diversos pelo mundo nas últimas semanas, Angélica mostra qual país está agora com Luciano Huck e os filhos

A apresentadora Angélica mostrou o novo destino que está curtindo com Luciano Huck e os três filhos, Joaquim, Benício e Eva. Após passarem por Dubai, Srik Lanka e até por um lugar com neve para esquiarem, eles estão em Londres, na Inglaterra.

Nesta quinta-feira, 01, a loira chamou a atenção ao postar novos cliques estilosos com seus amores na terra inglesa. Usando looks com casacos e óculos escuros, Angélica surgiu deslumbrante nos registros em restaurantes e pelas ruas.

A famosa apareceu apenas ao lado do marido e de sua caçulinha, que adora aparecer e sonha em ser uma atriz da Broadway. "Explorando o mundo juntos, um destino por vez. Nossa família é nossa maior aventura", comentou sobre as férias mais que especiais.

Aos 50 anos, Angélia falou recentemente sobre queda de libido e crise no casamento com o marido. "Eu não entendi o que estava acontecendo. A libido, o corpo, muda completamente. Era muito cedo e essa palavra, menopausa, nem fazia parte", contou ela ao ser questionada abertamente sobre o tema.

Filha de Angélica aparece na televisão

Filha caçula de Luciano Huck e Angélica, Eva Huck roubou a cena no programa Domingão com Huck, da Globo. A menina entrou no palco para homenagear a mãe no quadro Linha do Tempo, no qual a atração relembrou a trajetória de vida da comunicadora veterana.

“Eu adorei fazer a Fada Bela. Te amo muito”, disse Eva. “Você sabe que a Fada Bela é muito especial para mim. É a realização de um sonho ver meus filhos vivendo um pouco da minha história. Logo depois que eles nasceram, eu não fazia mais programa infantil. Será que eles iam gostar de me ver assim? Acho que sim. Eu te amo muito, filha. Que você seja muito feliz em tudo o que quiser fazer na sua vida”, disse a apresentadora.