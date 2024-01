Angélica aproveita viagem para Dubai com filha caçula, Eva: "Amor"

Angélica aproveita viagem em família para Dubai e impressiona com o tamanho de sua filha caçula, Eva, em nova foto publicada nas redes sociais; veja!

A apresentadora Angélica está curtindo alguns dias maravilhosos com sua família em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta terça-feira, 16, a esposa de Luciano Huck impressionou seus seguidores ao posar com a filha caçula do casal, Eva, de 11 anos, nas redes sociais.

De vestido preto super chique, a famosa fez alguns cliques sentada em um balanço no topo de um edifício, com uma bela vista do arranha-céu Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. Logo em seguida, ela publicou um registro encantador com sua herdeira, que apareceu toda crescida na publicação.

"Amor. Flor. Alegria. Plenitude. #gratidão24", escreveu Angélica na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se encantaram com as fotos de mãe e filha. "Que lindas!", declarou um fã. "Ameiiiii maravilhosas!!!", escreveu outro. "Parecem irmãs", apontou mais um.

Angélica lamenta perda na família com Luciano Huck

Na última sexta-feira, 12, Angélica usou suas redes sociais para lamentar a partida de um dos animais de estimação de sua família com o marido, o apresentador Luciano Huck. Em seu Instagram, Angélica compartilhou a trágica notícia da morte de Berenice, um dos três amigos de quatro patas da família.

Em suas palavras, a comunicadora destacou a força e coragem do pet, que vinha lutando pela vida há algum tempo, ao abrir um álbum de fotos de momentos com a cachorrinha: “Um dos nossos anjos se foi hoje, Berenice!”, iniciou.

“É sempre muito difícil… mas, ficam os momentos de alegria, amor, parceria e latidos intermináveis (Bere exagerava…rs). Gratidão lelê por ter estado em nossas vidas com esse “olhar” que sempre acalmava e dizia tanto! Você foi muito guerreira, lutou muito e não queria partir! Agora descansa, meu anjo”, a apresentadora lamentou.

Por fim, Angélica contou que a cachorrinha foi acolhida por seu herdeiro Benício, que está com 16 anos: “Obrigada Beni por ter escolhido a Bere para nossa família. 'A vida dos cães é muito curta, sua única falha realmente' Agnes Sligh Tumbul”, a apresentadora finalizou a triste declaração com uma reflexão sobre os amigos de quatro patas.