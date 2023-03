Roberto Firmino apresenta a filha recém-nascida, Sophia

Jogador de futebol Roberto Firmino mostra a primeira foto com as quatro filhas e a esposa para celebrar o Dia da Mulher

Ela nasceu! Nesta quarta-feira, 8, o jogador de futebol Roberto Firmino, que é atacante do Liverpool, anunciou o nascimento da filha caçula, Sophia, de forma discreta. O papai coruja mostrou as primeiras fotos com a filha recém-nascida ao reunir toda a família para celebrar o Dia da Mulher.

O atleta mostrou uma foto da filha caçula no colo da esposa, Larissa Pereira, e ao lado de suas outras três filhas: Valentina, de 8 anos, Bella, de 6 anos, e Liz, de 1 ano.

Na legenda, ele compartilhou um trecho da Bíblia. "30. A beleza é uma ilusão, e a formosura é passageira; contudo, a mulher que teme a Yahweh, o SENHOR, essa será honrada! (Provérbios, 31)", escreveu.

