Faustão volta a ser internado em SP, diz rádio

O apresentador Faustão foi internado em um hospital de São Paulo, e pode precisar passar por um novo transplante, diz rádio

O apresentador Faustão, de 73 anos, foi internado novamente! Segundo a informação da rádio Alpha FM, o apresentador voltou ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após problemas renais.

No ano passado, o artista passou por um transplante de coração, e segundo a rádio, agora ele pode passar por um transplante de rim. Desde setembro, Faustão tem passado pelo processo de diálise três vezes por semana, já que suas funções renais estão comprometidas devido à insuficiência cardíaca. Esse procedimento é realizado para remover o excesso de líquido do corpo, já que seu sistema renal estava prejudicado diante dos problemas de coração.

Faustão diz que transplante de coração não foi surpresa para ele

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi entrevistado pela jornalista Fabíola Reipert para o programa Domingo Espetacular, da Record TV, e um trecho foi revelado durante o programa Balanço Geral SP.

Na conversa, ele contou que já sabia há algum tempo que iria precisar de uma cirurgia no coração, que acabou sendo o transplante de coração que realizou no final de agosto deste ano. "Na verdade, eu já sabia que um dia ia ter que cair na mão do cirurgião. Eu fui levando para que fosse até o momento certo para fazer esse tipo de cirurgia. Não foi uma surpresa para mim", afirmou ele.

Fausto ainda relembrou que soube de sua insuficiência cardíaca ao fazer exames de rotina após uma viagem. "Os exames estavam arrebentados. [O médico] falou: 'Vai ficar aqui, chegou a hora'", relembrou ele, que ficou internado por duas semanas com quadro de insuficiência cardíaca antes dos médicos o colocarem na lista de transplante de coração.

O apresentador também contou como se sentiu ao receber a notícia de que precisaria ser transplantado. "No período que eu fiquei esperando, a grande sorte minha foi o tipo de sangue, que tinha só três pessoas na fila. A partir desse momento, eu já tinha resolvido a minha vida e isso dá uma paz. Eu tenho muita fé, mas quem decide é lá em cima. Você tem que rezar e esperar o melhor", afirmou ele. "A cirurgia é o de menos. Instalou o coração e já começou a funcionar. O problema é as outras coisas, pele seca, ficar no hospital, fazer a reabilitação com a fisioterapia, muita disciplina e muita paciência", declarou ele.