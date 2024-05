Ex-BBBs Michel e Nizam revelam dívidas após fim do contrato com a Globo

Não tá fácil pra ninguém! Ex-BBBs Michel e Nizam revelam dívidas e a venda de prêmios do reality após o fim do contrato com a Globo

Não é de hoje que ex-participantes do reality show Big Brother Brasil têm reclamado das dificuldades financeiras depois do programa. Desta vez, os ex-brothers Michel e Nizam revelaram que estão enfrentando dívidas e até venderam prêmios ou bens pessoais para lidar com a situação após o fim do contrato com a Globo.

Michel, um dos participantes que mais faturou prêmios na casa, revelou que precisou utilizar parte dos valores ganhos para pagar a equipe responsável por suas redes sociais. Após ganhar R$ 264 mil em prêmios, ele utilizou cerca de R$ 20 mil para quitar uma parte da dívida de R$60 mil, conforme contou em entrevista ao portal E-Investidor, do Estadão.

Além disso, o professor de geografia planeja vender o carro zero que recebeu do programa para cobrir suas despesas financeiras: "Se eu tivesse saído sem os prêmios, teria ficado endividado. Eu não tinha dívidas, mas também não tinha dinheiro guardado", disse o ex-professor, que agora ‘rebola’ para pagar sua assessoria de mídias sociais.

Vale mencionar que entrevista à CARAS Brasil, Michel revelou que tem interesse em investir na carreira de comunicador: "Quando a gente entra no Big Brother, a gente acha que vai ser uma explosão muito maior. Não tô passando fome, só que a gente imagina que vai ser muito mais, que vai ser um boom surreal e não é esse boom todo”, contou.

Já Nizam, que investiu na carreira de conteúdo adulto, teve que vender seu carro avaliado em R$ 60 mil para se sustentar: "Eu tinha R$ 39 na minha conta antes de entrar no programa. Então, sugiro se organizar como se fosse passar três meses de férias", aconselhou o ex-participante, que iniciou recentemente a venda de imagens sensuais na web.

Por fim, Nizam contou que até fechou alguns trabalhos quando era contratado pela emissora, mas não recebeu retorno financeiro: "Eu fiz algumas parcerias e participei de alguns eventos por causa da Globo, mas não foram participações remuneradas. Depois que você sair do programa, vai ser preciso construir um caminho para ganhar dinheiro", disse.

Globo encerra contrato após reclamações:

Na última terça-feira, 21, alguns participantes do grupo pipoca do BBB 24 foram dispensados pela Globo. Eles tinham um contrato com a emissora e eram proibidos de trabalhar com marcas que não fossem autorizadas previamente. Apenas alguns eleitos seguem com o contato comercial da emissora em suas redes sociais.

Ao que tudo indica, o fim da parceria aconteceu devido às reclamações de alguns ex-participantes, que afirmaram que estavam com dificuldades para encontrar oportunidades de trabalho após o reality show. Além de Michel e Nizam, Maycon Cosmer e Thalyta Alves foram alguns dos ex-BBBs que desabaram sobre a situação na web.