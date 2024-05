Isa Scherer fala sobre primeiros sintomas de hipotireoidismo após diagnóstico

Ex-MasterChef, Isa Scherer revelou que foi diagnosticada com hipotireoidismo e detalhou os sintomas iniciais da condição

Ex-MasterChef Brasil, Isabella Scherer dividiu com os seguidores um relato pessoal envolvendo sua saúde. Na manhã desta terça-feira, 28, ela revelou que foi diagnosticada com hipotireoidismo e já realiza tratamento há cerca de um ano.

Através de seus stories no Instagram, a filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, explicou que, anteriormente, teve hipertiroidismo. Em seu relato, Isa contou quais as principais diferenças ela notou entre os diagnósticos.

"Eu tenho hipotireoidismo desde o ano passado. Eu tive um tempo de hipertiroidismo e eu passava muito mal, ficava muito agitada. Do hiper, minha tiroide 'morreu' um pedaço, meus hormônios caíram muito, eu comecei a me sentir, triste, pra baixo, cansada e me toquei que poderia ser a tireoide. Aí virou hipo", declarou a chef de cozinha.

Em seguida, ela disse que toma medicação e garantiu que vive normalmente: "Só que é pouquinho, eu tomo remédio todos os dias em jejum e espero 20 minutos para comer. E levo a vida normal, não sinto nada de diferente", relatou a famosa.

Por fim, Isa Scherer revelou quais foram os sintomas iniciais e reforçou a importância de utilizar a dose certa do medicamento. "Eu demorei para achar, tomei mais fraco, mais forte, até que quando eu ajustei mesmo, eu parei de sentir qualquer sintoma e agora levo a vida 100% normal", disse.

E completou: "Se você está sentindo seu corpo diferente, vale a pena checar a questão de saúde e os hormônios, porque foi a primeira coisa que eu senti. O meu primeiro sintoma foi tristeza e cansaço. Demorei um tempo para associar. Medicada, vida normal. Eu sou muito regrada, não esqueço de tomar nenhum dia e sempre espero o tempo certo para comer".

Mãe dos gêmeos Mel e Bento, frutos de seu relacionamento com Rodrigo Calazans, Isabella aproveitou o assunto sobre saúde para contar sua experiência com o DIU: "Coloquei 40 dias pós-parto, porque dizem que dói menos. Não senti nenhum efeito além do fluxo alto por uns meses".

