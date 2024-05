Viih Tube revela como está sua saúde após o descolamento da placenta

Grávida do segundo filho, Viih Tube sofreu descolamento da placenta há poucos dias e atualizou os fãs sobre o seu repouso

A influenciadora digital Viih Tube atualizou seus fãs sobre o seu estado de saúde após sofrer o descolamento de placenta na gravidez do segundo filho. Nesta terça-feira, 28, ela contou que está bem e fará o exame novamente daqui 10 dias para saber o resultado do repouso.

"Estamos bem, graças a Deus. Não estou tendo cólica, estou tomando os remédios, estou ficando só sentadinha em casa. Não estou fazendo nada que me estresse, que me irrite, porque isso também faz mal pra pressão. O estresse também ajuda para o diagnóstico que eu tive do descolamento, é realmente repousar e relaxar. Estou bem melhor. Não tive mais cólica ou dor nenhuma, e também não tive mais sangramento, foi uma vez só. E tudo indica que daqui uns 10 dias, quando completar 15 dias, eu refaço o exame para ver se colou o que estava descolado, era bem pouquinho. Para que evite parto prematuro e qualquer tipo de complicação”, afirmou ela.

Além disso, Viih contou quando o seu segundo filho, Ravi, fruto do casamento com Eliezer, deve nascer. "O Ravi está previsto para novembro. Isso significa que ele vai ser escorpião. Eu vou ter uma ariana e o um escorpião dentro de casa. Vocês têm noção disso? Dois signos muito fortes, personalidade forte, vamos ver qual vai ser a bagunça”, comentou.

Por fim, ela revelou uma diferença entre as gestações de Lua e Ravi. "Estou enjoando bem mais na gravidez do Ravi do que da Lua. Em compensação, na da Lua eu tinha muita fome, eu comia tudo o que via pela frente. Essa não, não é tudo que desce, muita coisa me causa enjoo. Está bem diferente”, afirmou.

Vale lembrar que Viih Tube contou sobre o descolamento de placenta para os fãs há cerca de quatro dias. Ela precisou ir ao hospital ao sofrer um sangramento enquanto fazia uma reunião de trabalho. Apesar do susto, ela descobriu que o descolamento foi bem pequeno e está tudo bem com o bebê.