Ana Furtado comove ao celebrar vitória contra câncer: “Terei minha cura total”

Apresentadora Ana Furtado relembra última sessão de quimioterapia e celebra remissão do câncer após cinco anos sem sinais da doença

A apresentadora Ana Furtado usou as redes sociais para dividir um momento emocionante com seus seguidores! Nesta quarta-feira, 6, a esposa de Boninho relembrou sua última sessão de quimioterapia e comemorou a remissão total do câncer após cinco anos em tratamento, sem apresentar sinais da doença.

Através do feed do Instagram, Ana resgatou um clique em que posa sorridente no leito do hospital e um outro registro ao lado de uma enfermeira, que a ajudou durante a batalha contra a doença: “Há exatos 5 anos fazia a minha última sessão de quimio! A minha última sessão da vitória, como eu costumava chamar”, iniciou.

“A enfermeira Luciane me acompanhou durante todas elas! Mudava o dia e o turno para estar comigo. Gratidão a todos que me deram tanto amor na jornada mais dura e difícil da minha vida. Tudo passa e sou Grata!”, Ana comoveu com o agradecimento especial e celebrou a reta final do tratamento: “Em menos de 1 mês, terei minha CURA total”, disse a mãe de Isabella, que está com 16 anos.

Nos comentários, amigos e admiradores de Ana vibraram com as boas notícias: “Amém querida”, declarou Eliana; “Glória a Deus!!! Ano que vem sou eu”, escreveu a atriz Heloísa Périssé, que também enfrentou um tumor nas glândulas salivares. "Que satisfação ler isso, parabéns! Fico feliz demais por ti!”, celebrou uma admiradora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana foi diagnosticada com um tumor no seio em 2018, quando iniciou o tratamento. No ano passado, a apresentadora conversou com a CARAS sobre sua esperança na cura: “A fé que tenho em Deus não me deixou fraquejar em nenhum momento. Reuni também todas as minhas forças para resistir ao tratamento e seguir a minha vida normal”, declarou Ana.

Ana Furtado revelou detalhes da reta final do tratamento:

