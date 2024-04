Que luxo! Ana Furtado choca ao tomar banho em avião e mais

É para quem pode! Em primeira classe de avião de luxo, Ana Furtado choca ao exibir detalhes e até tomar banho; veja a viagem dela com Boninho

A apresentadora Ana Furtado chocou ao mostrar a viagem de avião que fez ao lado de Boninho. Antes de pegar a aeronave de altíssimo padrão em direção a Tóquio, no Japão, o casal primeiro viajou até Dubai, onde embarcou no transporte de luxo.

Em sua rede social, a ex-global foi mostrando cada momento ao vivo mesmo no céu e foi impressionando os seguidores com cada detalhe. Além de Wi-Fi funcionando muito bem, Ana Furtado exibiu as poltronas espaçosas com TV logo a frente.

No jantar foi servido um verdadeiro banquete com peixes e até caviar. Após a refeição de alto padrão, a famosa foi acordada para tomar um banho que agendou no SPA da aeronave. Segundo ela, cada passageiro tem direito a 20 minutos no local e cerca de 6 minutos para usar o chuveiro e 6 minutos para utilizar até um secador se desejasse.

Os detalhes luxuosos deixaram os internautas impactados. Afinal, esse tipo de viagem de primeira classe não é para a maioria. "E a gente se contenta com um pacotinho de bolachinhas cookies integrais, achando uma máximo na classe econômica", brincaram. "Me chamou de pobre em poucas imagens", disseram.

Veja a viagem de Ana Furtado em avião de luxo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Ana Furtado se despede de remédio contra o câncer

A apresentadora Ana Furtado comemorou mais uma vitória de sua luta contra o câncer. Curada após cinco anos de retirada do tumor da mama e do tratamento, a famosa celebrou recentemente o penúltimo comprimido de um remédio que ingeria para combater completamente a doença.

Feliz e emocionada, a esposa do diretor global Boninho gravou um vídeo com o comprimido na mão se despedindo dessa fase de sua vida. "PENÚLTIMO DIA DO TAMOXIFENO! Eu não tenho dúvidas de que TUDO PASSA! Amém!", escreveu ela.

No início de setembro deste ano, Ana Furtado celebrou sua cura total contra o câncer. “Há exatos 5 anos fazia a minha última sessão de quimio! A minha última sessão da vitória, como eu costumava chamar”, relembrou o momento do tratamento.