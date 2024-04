Sabrina Sato e Duda Nagle se reencontram em festa da família e posam juntos

Vivendo um novo amor, Sabrina Sato dá um show de maturidade e posa ao lado do ex-marido, Duda Nagle, em evento da família

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Duda Nagle podem ter se separado, mas fazem questão de manter uma relação amigável em prol da filha, a pequena Zoe. No último sábado, 13, o ex-casal, que já está em novos relacionamentos após o divórcio, demonstrou maturidade ao se encontrarem e posarem ao lado da herdeira em uma festa da família da famosa.

Sabrina foi a convidada de honra no evento que celebrou o primeiro aniversário de seu sobrinho, o pequeno Arthur Sato, filho de seu irmão, o empresário de entretenimento Karin Sato Rahal. Além de Duda, a ex-sogra da beldade, a jornalista Leda Nagle, também prestigiou a família da apresentadora marcou presença na comemoração especial.

Através do feed do Instagram, Sabrina dividiu registros ao lado do sobrinho e de toda a família. Duda aparece de forma tímida ao fundo entre os cliques, brincando com a filha. Na legenda, ela não comentou o reencontro e homenageou o pequeno: “Arthur, te amo desde a barriga da sua mamãe e não fazia ideia de como transformaria as nossas vidas”, iniciou.

“Viva seu um aninho de vida meu sobrinho. Você é um menino inteligente, doce, curioso , lindo e tem os melhores pais do mundo. Sua festa de aniversário foi maravilhosa e recebeu todo carinho das pessoas que te amam. Que papai do céu te proteja sempre. Te amo”, concluiu a apresentadora, que recebeu muitos elogios nos comentários.

Na sequência, Sabrina compartilhou em seus stories uma foto em que posa ao lado do ex-marido e da filha, Zoe, que está com cinco aninhos. Sem legenda, ela marcou Duda, destacando a cumplicidade entre eles. Vale mencionar que, mesmo estando em novos relacionamentos, ambos não levaram seus parceiros para o evento.

Separados desde março do ano passado, quando revelaram o fim da união de sete anos, eles se envolveram com outras pessoas e estão namorando. Em fevereiro deste ano, Duda assumiu seu relacionamento com a modelo, empresária e corretora de imóveis de luxo, Michele Balsamão Morais. Já a apresentadora está se envolvendo com o ator Nicolas Prattes desde o início do ano.

