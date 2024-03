Duda Nagle faz primeira aparição pública com a nova namorada

Duda Nagle leva sua namorada para o primeiro evento público depois de assumirem o namoro há poucas semanas. Veja as fotos do casal

O ator Duda Nagle fez a sua primeira aparição em um evento público com a nova namorada, Michele Balsamão Morais. Os dois marcaram presença em uma exposição de decoração na cidade de São Paulo na tarde desta sexta-feira, 15.

Eles foram ao local com looks brancos combinando e esbanjaram romantismo. Na hora das fotos, eles até trocaram um beijo apaixonado na frente das câmeras.

Duda e Michele assumiram o namoro em fevereiro de 2024. Eles mostraram fotos juntos nas redes sociais após surgirem rumores de que ele tinha encontrado um novo amor.

De acordo com o colunista Leo Dias, Michele e Duda se conheceram na academia e estavam se conhecendo melhor. Agora, eles assumiram o romance para todos. A jovem é corretora de imóveis de luxo em São Paulo e usa as redes sociais para mostrar sua rotina.

O novo apartamento de Duda Nagle

O ator Duda Nagle está com um novo lar para chamar de seu. Cerca de um ano após se separar da apresentadora Sabrina Sato, ele escolheu um endereço fixo para viver e já iniciou a decoração do espaço.

O artista alugou um apartamento na cidade de São Paulo pelo período de pouco mais de dois anos e contratou uma arquiteta para decorar o espaço para suas necessidades. Em um vídeo no YouTube, ele mostrou o que já está pronto e o que está em reforma no local.

Ele exibiu a cozinha com móveis planejados, mas que ainda falta alguns eletrodomésticos, e também o quarto da filha, Zoe, de 5 anos. A menina ganhou um quarto estiloso, com direito a parede de escalada, uma área para subir e brinca e a cama perto do chão.

Duda contou que aquele não será seu lar definitivo, mas quer ter conforto enquanto estiver por lá. “Fiz 40 anos e estou começando uma nova fase de vida. Estou projetando uma casa para o futuro, mas esse será meu novo lar nos próximos anos”, afirmou.