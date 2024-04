Nicolas Prattes abre álbum de fotos com Sabrina Sato em Paris

Nicolas Prattes aproveitou viagem com Sabrina Sato para Paris; apresentadora foi com a herdeira prestigiar o amado em prova de corrida

Depois de participar da maratona de Paris no último fim de semana e quebrar o recorde de brasileiro mais rápido na corrida, Nicolas Prattes abriu um álbum de fotos no Instagram nesta quarta-feira, 10. O ator compartilhou fotos em que aparece ao lado de Sabrina Sato, que viajou à França para encontrar o amado.

"Papo de vivendo muita coisa", escreveu na legenda da postagem. Além do chamego da apresentadora, Nicolas também compartilhou alguns vídeos, uma selfie e momentos ao lado da família.

Os fãs do ator encheram os comentários de elogios: “Dias intensos que vão ficar gravados na memória”, ressaltou uma, “Energia linda do amor que tudo transforma, casal lindo!”, escreveu outro, “Muita coisa e grandes emoções!”, comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Sabrina foi acompanhá-lo durante uma prova de corrida na cidade francesa. Com a herdeira, Zoe, de 5 anos, do relacionamento vivido com Duda Nagle, ela ficou torcendo por ele na multidão e ainda aproveitou a viagem para visitar os pontos turísticos. "Mon amour a Paris",escreveu Sabrina Sato na legenda dos cliques em que apareceu com Nicolas.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtiram ferias Estados Unidos:

A França não é a primeira viagem que o casal curtiu juntos, super apaixonada Sabrina Sato e Nicolas Prattes já curtiram férias nos Estados Unidos. Na última terça-feira, 26, a famosa compareceu à super festa de aniversário da cantora Anitta em Miami, nos Estados Unidos, e exibiu seu look deslumbrante eleito para comparecer ao evento ao lado do amado em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, nesta quarta-feira, 27, Sabrina surgiu com look de rede vazado, com pompons aplicados em partes estratégicas de seu conjunto, não deixando exibir demais. A beldade posou ao lado de seu novo amor, que optou por um jeans básico e jaqueta de couro para a ocasião, mas apareceu super sorridente; veja os registros.