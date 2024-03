Sabrina Sato surge deslumbrante ao lado de novo namorado, Nicolas Prattes

Sabrina Sato mostra seu look para o aniversário de Anitta e surge deslumbrante ao lado de seu novo namorado, Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato está super apaixonada por seu novo namorado, o ator Nicolas Prattes. Na última terça-feira, 26, a famosa compareceu à super festa de aniversário de Anitta em Miami, nos Estados Unidos, e postou seu look deslumbrante nas redes sociais.

Em seu perifl oficial do Instagram nesta quarta-feira, 27, Sabrina surgiu com look de rede vazado, com pompons aplicados em partes estratégicas de seu conjunto, não deixando exibir demais. A beldade posou ao lado de seu novo amor, que optou por um jeans básico e jaqueta de couro para a ocasião.

Juntinhos, os dois posaram sorridentes para a câmera ao chegar no evento. Na legenda da publicação, Sabrina falou um pouco sobre a festa: "@anitta levando a gente para outro planeta...", escreveu ela.

Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios para as fotos. "Maravilhosamente, MARAVILHOSA! Um escândalo de perfeita", enalteceu um fã. "Que casalzão!", declarou outro. "Bem básica, como de costumeeee né Sabrininha", disse mais um.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram seu relacionamento em fevereiro, quando surgiram juntos ao Desfile das Campeãs do Carnaval em São Paulo. Desde então, o casal é visto juntinhos em diversas ocasiões.

Anitta mostra fotos oficiais da festa em Miami

A cantora Anitta irá completar 31 anos no próximo dia 30, mas as celebrações já começaram mais cedo este ano. Na última terça-feira, 26, a artista realizou um festão cheio de celebridades para comemoras essa data especial e aproveitou para atualizar seus seguidores com algumas fotos oficiais do evento.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Anitta compartilhou alguns cliques curtindo a festa ao lado de diversos artistas de todo o mundo. Entre eles estavam: Bruna Marquezine, Neymar, Juliette, Carolia Dieckmann, David Brazil, MC Daniel, Marina Senna, Hugo Gloss, Luciano Huck, Angélica e outros.

E não para por ai! A cantora, que está conquistando sua carreira fora do Brasil, também contou com a presença de diversas celebridades internacionais. A cantora Camilla Cabello, a influenciadora digital Lele Pons, o DJ Diplo, além do rapper Machine Gun Kelly, que fez sua primeira aparição pública após o término de seu noivado com a atriz Megan Fox.

