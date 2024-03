Anitta mostra fotos oficiais da festa em Miami. Veja quem foi!

Anitta mostra fotos oficiais de seu festão de aniversário em Miami; saiba quais celebridades nacionais e internacionais estiveram presentes!

A cantora Anitta irá completar 31 anos no próximo dia 30, mas as celebrações já começaram mais cedo este ano. Na última terça-feira, 26, a artista realizou um festão cheio de celebridades para comemoras essa data especial e aproveitou para atualizar seus seguidores com algumas fotos oficiais do evento.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Anitta compartilhou alguns cliques curtindo a festa ao lado de diversos artistas de todo o mundo. Entre eles estavam: Bruna Marquezine, Neymar, Juliette, Carolia Dieckmann, David Brazil, MC Daniel, Marina Senna, Hugo Gloss, Luciano Huck, Angélica e outros.

E não para por ai! A cantora, que está conquistando sua carreira fora do Brasil, também contou com a presença de diversas celebridades internacionais. A cantora Camilla Cabello, a influenciadora digital Lele Pons, o DJ Diplo, além do rapper Machine Gun Kelly, que fez sua primeira aparição pública após o término de seu noivado com a atriz Megan Fox.

Confira os registros:

Anitta surge com hematoma após festa e revela o que aconteceu

Parece que a festa de Anitta foi bem agitada! Na manhã desta quarta-feira, 27, a cantora acordou de seu festão realizado na noite anterior, onde ela reuniu seus amigos e familiares em uma festança na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Ela somente não esperava encontrar algo curioso logo no dia seguinte do evento.

Depois de descansar, ela voltou às redes sociais e revelou que ficou com um hematoma no joelho. A estrela contou que o machucado é uma consequência de um tombo que levou junto com uma amiga famosa.

“Olha isso, gente! Olha o meu joelho! Caí no chão com a Juliette e f*di o meu joelho”, afirmou ela, que curtiu a celebração que durou até as primeiras horas da manhã.