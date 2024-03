Anitta surge com hematoma após festa e revela o que aconteceu

Anitta reaparece nas redes sociais após festa de aniversário de Miami e revela que ficou com hematoma. Saiba o que aconteceu

A cantora Anitta comemorou o seu aniversário de 31 anos de idade em grande estilo. Na noite de terça-feira, 26, ela reuniu seus amigos e familiares em uma festança na cidade de Miami, nos Estados Unidos, e curtiu até o dia amanhecer.

Depois de descansar, ela voltou às redes sociais e revelou que ficou com um hematoma no joelho. A estrela contou que o machucado é uma consequência de um tombo que levou junto com uma amiga famosa.

“Olha isso, gente! Olha o meu joelho! Caí no chão com a Juliette e f*di o meu joelho”, afirmou.

A festa de Anitta contou com a presença de ídolos brasileiros e internacionais, como Angélica, Luciano Huck, Bruna Marquezine, Neymar Jr e muito mais.

Anitta fala de Marina Ruy Barbosa

A cantora Anitta esbanjou sinceridade ao falar de sua amizade com a atriz Marina Ruy Barbosa. As duas viveram um atrito no passado quando foram enviadas em rumores e ficaram um tempo afastadas. Porém, elas reataram a amizade e a cantora contou que pediu perdão para a atriz.

"Eu fiz umas cagadas com a Marina, depois eu pedi perdão para ela. Eu sempre amei a Marina, só que por um tempo eu ouvi umas coisas... E aí eu falei para ela que não fazia numa intenção ruim. Falava para os outros (da Marina), mas eu pedi desculpas. Eu coloquei ela e um montão de gente em uns 'berimbolos', porque eu achava que as coisas eram de um jeito, e era de outro. Eu me perdi muito", contou ela em participação no programa 50 & Tanto, de Angélica.

Então, Marina falou sobre o afastamento delas. "Quando alguém me pergunta alguma coisa sobre a gente, eu falo exatamente isso: 'Errar, todo mundo vai errar'. Todo mundo já errou, todo mundo já acreditou em alguma coisa que falaram. A gente nunca falou isso publicamente. Mas o que eu achei mais incrível da sua parte é que você podia ter ligado o 'dane-se', o 'deixa para lá'. Mas a Anitta chegou pra mim e falou: 'Olha, eu queria te pedir desculpas, eu errei com você'", afirmou.

Com isso, a cantora brincou: "Eu assumo os BOs que eu faço". E a atriz disse que não guarda mágoas. "Pra mim, o pedir desculpas zera, sabe?", contou.