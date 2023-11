Anitta fala do fim do atrito com Marina Ruy Barbosa: ‘Pedi perdão’

Anitta relembra climão com Marina Ruy Barbosa por causa de atrito do passado e diz que elas se perdoaram e reataram a amizade

A cantora Anitta esbanjou sinceridade ao falar de sua amizade com a atriz Marina Ruy Barbosa. As duas viveram um atrito no passado quando foram enviadas em rumores e ficaram um tempo afastadas. Porém, elas reataram a amizade e a cantora contou que pediu perdão para a atriz.

"Eu fiz umas cagadas com a Marina, depois eu pedi perdão para ela. Eu sempre amei a Marina, só que por um tempo eu ouvi umas coisas... E aí eu falei para ela que não fazia numa intenção ruim. Falava para os outros (da Marina), mas eu pedi desculpas. Eu coloquei ela e um montão de gente em uns 'berimbolos', porque eu achava que as coisas eram de um jeito, e era de outro. Eu me perdi muito", contou ela em participação no programa 50 & Tanto, de Angélica.

Então, Marina falou sobre o afastamento delas. "Quando alguém me pergunta alguma coisa sobre a gente, eu falo exatamente isso: 'Errar, todo mundo vai errar'. Todo mundo já errou, todo mundo já acreditou em alguma coisa que falaram. A gente nunca falou isso publicamente. Mas o que eu achei mais incrível da sua parte é que você podia ter ligado o 'dane-se', o 'deixa para lá'. Mas a Anitta chegou pra mim e falou: 'Olha, eu queria te pedir desculpas, eu errei com você'", afirmou.

Com isso, a cantora brincou: "Eu assumo os BOs que eu faço". E a atriz disse que não guarda mágoas. "Pra mim, o pedir desculpas zera, sabe?", contou.

O que aconteceu entre Anitta e Marina Ruy Barbosa?

Há cerca de quatro anos, Marina Ruy Barbosa e Anitta ficaram em lados opostos na separação de José Loreto e Débora Nascimento. Isso porque a atriz foi apontada como pivô na separação e o assunto deu o que falar, mas nada foi confirmado. Na época, Anitta foi acusada de ter enviado mensagens para jornalistas falando do caso, o que também não foi confirmado. Na época, Anitta foi considerada a responsável por vazar o que acontecia nos bastidores da novela OSétimo Guardião. Com isso, as duas romperam a amizade e não se pronunciaram sobre o assunto.