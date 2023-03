Após climão no passado, Anitta convida Marina Ruy Barbosa para sua festa

Anitta e Marina Ruy Barbosa posam juntas em festa de aniversário após serem alvos de rumores no passado

A cantora Anitta caprichou em sua lista de convidados para a sua festa de aniversário na noite de sexta-feira, 24. Nas redes sociais, ela compartilhou fotos com seus amigos e uma das imagens chamou a atenção. Anitta posou com Marina Ruy Barbosa, com quem viveu um climão no passado.

Agora, as duas parecem que já fizeram as vezes e votaram a circular juntas. Recentemente, Marina marcou presença em um show de Anitta antes do carnaval.

Há cerca de quatro anos, Marina e Anitta ficaram em lados opostos na separação de José Loreto e Débora Nascimento. Isso porque a atriz foi apontada como pivô na separação e o assunto deu o que falar, mas nada foi confirmado. Na época, Anitta foi acusada de ter enviado mensagens para jornalistas falando do caso, o que também não foi confirmado. Porém, as duas não se pronunciaram sobre o assunto.

Algum tempo depois, Anitta foi questionada sobre o boato de que estaria vivendo um affair com o ex-marido de Marina, mas ela desmentiu e afirmou que ele era apenas o amigo de um amigo.

Klara Castanho usa adesivo no umbigo

A atriz Klara Castanho (22) foi uma das convidadas de honra da festa de aniversário de Anitta, que ocorreu na madrugada deste sábado, 25, em São Paulo. Para o grande evento, a artista apostou em um look composto por um cropped laranja, uma calça branca e alguns acessórios em dourado.

Mas o que chamou atenção do público foi o esparadrapo tampando o umbigo da estrela. Segundo a tradição, o ritual tem como objetivo bloquear energias negativas.