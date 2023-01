Anos após polêmica de traição, Marina Ruy Barbosa surge em show de Anitta

Selaram as pazes!

Cantora Anitta e atriz Marina Ruy Barbosa aparecem juntas pela primeira vez desde desentendimento há 4 anos por conta de traição

A cantora Anitta (29) reuniu um time de famosos no seu evento de pré-Carnaval na noite de domingo, 15, em São Paulo!

Entre as celebridades, estavam a atriz Marina Ruy Barbosa (27). As duas, que romperam relações após um desentendimento há quatro anos por conta de uma confusão na mídia, apareceram juntas pela primeira vez desde os boatos de envolvimento da ruiva com o ator José Loreto (38), em 2019.

Na época, Anitta foi considerada a responsável por vazar o que acontecia nos bastidores da novela OSétimo Guardião.

Nos Ensaios da Anitta, Marina provou que está tudo bem entre elas ao posar ao lado da poderosa durante o evento. Em imagens, a atriz, que optou por um look todo nude, aparece curtindo a noitada na companhia de amigos.

Quem também esteve presente no local foi Dani Calabresa, Klara Castanho, Maisa Silva, e as ex-BBBs Jessilane e Elana Valenaria.

Confira as fotos de Marina Ruy Barbosa no show de Anitta

Fotos: Eduardo Martins/AgNews

Fotos: Van Campos / AgNews

Marina Ruy Barbosa exibe corpão de biquíni

Uau! Marina Ruy Barbosa deixou os fãs em choque na tarde do último sábado, 14, ao surgir em uma série de cliques deslumbrantes em seu perfil nas redes sociais.

Dona de um corpão escultural, a ruiva publicou algumas imagens em que aparece usando um biquíni cavado na cor laranja. Cheia de pose, Marina evidenciou suas curvas ao deixar a peça no limite.

Além da cintura fina, a atriz, que surgiu fazendo carão, ostentou a barriga sequinha, silhueta e pernas torneadas. Na legenda da publicação, compartilhada em sua conta no Instagram, ela escreveu: “Miss u noronha”. Os fãs não perderam tempo e rasgaram elogios: “Muito linda”, “Deusaaa!”, “Gata demais”, “Que mulher! Só pode ter vindo do fundo do mar!”, “A princesa de Noronha!”, disseram alguns deles.

