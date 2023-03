Anitta reúne famosos em festa luxuosa de aniversário em São Paulo

Anitta mostrou detalhes da sua festa de 30 anos que reuniu celebridades como Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa, Luisa Sonza e mais; veja as fotos

"Trintou"! Anitta celebrou seu aniversário de 30 anos na madrugada deste sábado, 25, com um festão em São Paulo. A cantora mostrou em suas redes sociais detalhes da decoração, looks e seus convidados se divertindo durante a noite.

No evento, a funkeira recebeu nomes como Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa, Maisa, Juliette, Luisa Sonza, Bianca Andrade e mais. Em um vídeo compartilhado nos stories, ela mostrou ainda os melhores momentos da festança, que teve como atração o show do Harmonia do Samba.

"Vamos festejar porque nós só comemoramos os 30 [anos] uma vez", escreveu ela na legenda da publicação no Instagram. Para a festança, Anitta apostou em uma saia longa amarela com uma fenda, um body preto transparente e luvas até o cotovelo.

"A festa teve que acabar, infelizmente. Não durou para sempre. A gente queria que continuasse, mas...", brincou animada. Vestida de preto e usando óculos escuros. "São 8h da manhã e estamos tendo que ir embora, é muito complicado. Podíamos tomar mais caipis. Puxado", brincou ela ao mostrar os últimos instantes da festança que virou a madrugada.

Na sequência, ainda em clima de comemoração no ‘after party’, Anitta apareceu no jardim de casa dançando com alguns amigos.“Galera, vamos aceitar que a festa acabou", falou.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE ANITTA:

Anitta aposta em look transparente para festão de aniversário

Para curtir a celebração adiantada da chegada de seus 30 anos em uma festona na cidade de São Paulo, Anitta apostou em um look transparente e sensacional. Para o megaevento, a artista elegeu um body preto tomara que caia transparente, combinando com luvas pretas e maxi brincos e completando o look maravilhoso com uma saia mega fenda amarela, deixando parte de sua cintura exposta.