Anitta anuncia regras para os convidados de sua festa: 'Não tragam'

Anitta revela o que os convidados de sua festa de aniversário não podem fazer ao divulgar lista de regras: 'Quem não gostar é só não vir'

A cantora Anitta (29) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 21, ao anunciar as regras para os convidados de sua festa de aniversário, que acontecerá em breve. A estrela vai completar 30 anos de vida e organizou uma festança, mas os convidados vão ter que seguir três regras básicas.

Em um post nas redes sociais, ela contou a novidade. “Regras da minha festinha de niver. Lembrando que quem não gostar é só não vir”, escreveu.

Confira a lista de regras de Anitta: “1 – Não tragram +1. Convidado não convida e eu não quero meu aniversário rodeado de gente que eu não conheço. Eu convidei você, não seus amigos. Se não souber andar sozinho, pode ficar em casa. 2 – Não tire foto e não faça vídeo. Não convidei ninguém para dar close na internet, é para se divertir. Pra dar close busque outras festas que rolam durante o ano todo. 3 – Não tietar os famosos e não ficar enchendo o saco das pessoas falando no ouvido sem parar”.

Recentemente, Anitta anunciou que terá show do Harmonia do Samba em sua festa de aniversário. "Passando para avisar aos meus amigos que eu tive que mudar a data da comemoração do meu aniversário. Se eu tinha te convidado e não te avisei, me responde aqui que eu te aviso tudo. Se eu não te convidei, talvez eu possa ter esquecido. Então, me responde aqui. Se eu clicar, vou te responder. Se eu não responder é porque eu não esqueci. Eu não te convidei mesmo. Obrigado, Harmonia do Samba que topou tocar no meu aniversário. Amo vocês, vai ser tão bom", contou ela.

Anitta vai passar o dia do aniversário em uma viagem

Anitta contou que vai viajar no dia do seu aniversário para seguir o conselho de sua astrólogaVirginia Rodrigues.

Nos stories do Instagram, ela contou que aceitou o conselho da astróloga, mas não deu detalhes do lugar onde passará o seu aniversário. “Eu não vou mentir que esse ano eu amei o lugar que a minha astróloga mandou eu passar o meu aniversário. Vocês sabem que todo ano eu faço isso, né? Eu peço para ela me falar qual é o lugar que eu tenho que passar meu níver. E, esse ano, eu amei! O meu aniversário é dia 30 de março, no dia 30 do 3, eu faço 30 anos. Então, nesse dia, eu passar no lugar que ela mandou. Então a festa vai ser outro dia. Eu estou empolgada para ser trintão”, afirmou ela.