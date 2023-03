Anitta procura astróloga para tomar decisão e diz: 'Eu amei'

Anitta revela que vai seguir o conselho de uma astróloga no dia do seu aniversário de 30 anos. Saiba mais!

A cantora Anitta (29) surpreendeu ao contar que pediu a ajuda de uma astróloga para tomar uma decisão importante sobre o seu aniversário de 30 anos. Ela completará a nova idade no final de março e revelou que escolheu o lugar onde vai passar a data com a ajuda da astróloga Virginia Rodrigues.

Nos stories do Instagram, ela contou que aceitou o conselho da astróloga, mas não deu detalhes do lugar onde passará o seu aniversário. “Eu não vou mentir que esse ano eu amei o lugar que a minha astróloga mandou eu passar o meu aniversário. Vocês sabem que todo ano eu faço isso, né? Eu peço para ela me falar qual é o lugar que eu tenho que passar meu níver. E, esse ano, eu amei! O meu aniversário é dia 30 de março, no dia 30 do 3, eu faço 30 anos. Então, nesse dia, eu passar no lugar que ela mandou. Então a festa vai ser outro dia. Eu estou empolgada para ser trintão”, afirmou ela.

Além disso, Anitta revelou que mudou a data da festa de aniversário e que terá show do grupo Harmonia do Samba, de Xanddy, na celebração. "Passando para avisar aos meus amigos que eu tive que mudar a data da comemoração do meu aniversário. Se eu tinha te convidado e não te avisei, me responde aqui que eu te aviso tudo. Se eu não te convidei, talvez eu possa ter esquecido. Então, me responde aqui. Se eu clicar, vou te responder. Se eu não responder é porque eu não esqueci. Eu não te convidei mesmo. Obrigado, Harmonia do Samba que topou tocar no meu aniversário. Amo vocês, vai ser tão bom", contou.

Anitta vai atuar na série Elite

A cantora Anittafoi oficialmente anunciada como parte do elenco da sétima temporada da série Elite. No perfil oficial da série no Instagram, a cantora surgiu em algumas fotos de divulgação e o anúncio foi feito na legenda: “Uma garota do Rio que você já deve conhecer... está prestes a fazer uma entrada em Las Encinas”.

A sétima temporada da série está em fase de produção e tem criação de Carlos Montero e Jaime Vaca. O ator brasileiro André Lamoglia também compõe o elenco.