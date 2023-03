Anitta é confirmada no elenco da sétima temporada de Elite

A cantora Anitta foi oficialmente confirmada como parte do elenco da nova temporada da série Elite

Nesta quinta-feira, 9, Anitta foi oficialmente anunciada como parte do elenco da sétima temporada da série Elite.

No perfil oficial da série no Instagram, a cantora surgiu em algumas fotos de divulgação e o anúncio foi feito na legenda: “Uma garota do Rio que você já deve conhecer... está prestes a fazer uma entrada em Las Encinas”.

Nos comentários da publicação, os fãs da brasileira adoraram a novidade e se mostraram ansiosos nos comentários! “Não cansa de ser a maior”, comentou um seguidor. E outro fã escreveu: “A maior que temos mesmo. Vai com tudo, patroa”.

Em seu Instagram, Anitta celebrou a novidade compartilhando algumas imagens dos bastidores das gravações da série do streaming Netflix.

A dona do hit “Envolver” compartilhou fotos com a atriz Carmen Arrufat, com o produtor executivo da série Rubén Goldfarb e com membros da equipe.

A sétima temporada da série está em fase de produção e tem criação de Carlos Montero e Jaime Vaca. O ator brasileiro André Lamoglia também compõe o elenco.

Expôs!

Ainda em suas redes sociais, Anitta expôs sua gravadora por meio de um longo desabafo e aconselhou novos artistas que desejam entrar no ramo.

"Para todos os jovens artistas começando agora. Cuidado com TUDO que você assina. Eu era tão jovem e ingênua quando fiz essa m*rd* comigo mesma, há mais de 10 anos. Não sabia nem 10% da realidade. Não importa o quão pequeno você seja, você vai crescer, e se ver preso em um looping que não muda, é tão frustrante”, contou a cantora.