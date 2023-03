Anitta volta a falar da gravadora e aconselha novos artistas: "Cuidado com tudo que você assina"

Anitta compartilhou um longo desabafo sobre sua insatisfação com a gravadora

Anitta fez um longo desabafo sobre a sua gravadora, Warner. A cantora criticou a empresa e aconselhou novos artistas a terem cuidado a tudo que assinam.

"A comunicação com a Warner é tão boa [ironia] que eles me colocaram em uma postagem sobre o dia das mulheres, embora eu tivesse que vir a público para pedir o "respeito feminino" que essa data representa. Usaram ao fundo a música que eles disseram que nunca emplacaria sem uma colaboração porque eu 'não era forte o suficiente para isso'", começou.

"Ao invés de uma postagem supostamente fofa, eu adoraria que o CEO da gravadora fizesse o que ele me prometeu há um mês, depois que eu perguntei quanto é [financeiramente] para terminar o contrato e ele disse QUE NÃO IA ACONTECER. Me respeite, respeite uma jovem mulher dando pelo menos um pouco de importância real à conversa justa, honesta e respeitosa que pedi com vocês, em vez de enviar seus advogados para falar com os meus sobre dinheiro quando eu disse que já aceitava o triste fato injusto de que sou o maior investidor aqui e pedi à gravadora para fazer apenas o trabalho simples que deveria: PROMOVA MINHA MÚSICA", ela continuou.

"Ao invés de uma postagem fofa na página da Warner, queria nunca mais ter que escrever um e-mail desses para o CEO implorando pelo tratamento que você disse que me daria. E eu adoraria obter um preço para o meu contrato. (A propósito, justo, de acordo com a quantidade de dinheiro que a Warner investiu). Perguntei algumas vezes. Mas tentativas inúteis", seguiu.

Anitta finalizou o desabafo com um conselho a novos cantores

"Para todos os jovens artistas começando agora. Cuidado com TUDO que você assina. Eu era tão jovem e ingênua quando fiz essa merda comigo mesma, há mais de 10 anos. Não sabia nem 10% da realidade. Não importa o quão pequeno você seja, você vai crescer, e se ver preso em um looping que não muda, é tão frustrante. Você vai ficar com medo, então vai tentar jogar perfume, mas merda cheira a merda, não importa quantas rosas você coloque em cima, não importa se eles movem sua merda para outro lugar, ainda é uma merda. E quando você finalmente perder toda a força que tinha para continuar se empurrando no meio da merda, você vai sentir que nada pode piorar, que você não tem nada a perder porque você já perdeu todo o grande amor e paixão que você tinha em o início. Aí você vai entrar nessa "luta" insana que eu estou agora. Onde você luta sozinho porque eles nem perdem tempo dando a mínima pra você, porque você é muito pequeno no grande mar de tubarões com milhares de outros peixinhos para continuar comendo", aconselhou.