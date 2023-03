Anitta expõe gravadora nas redes sociais: “Passar uma vida inteira pagando pelo erro”

Anitta e seus fãs já vinham mostrando insatisfação pela gravadora

Anitta (29) respondeu nas redes sociais um fã que falou sobre a sua gravadora, Warner Records, com quem assinou o contrato internacional em 2020.

“Meu sonho é a Anitta sair da Warner, ir pra uma gravadora que valorize ela e de quebra a primeira música que ela lançar pegue o top 10 do global“, postou o fã.

Segundo a própria cantora, assinar o contrato foi um erro. “Somos dois”, respondeu Anitta. Outro fã disse: "Quebra o contrato, paga o que tem a pagar e arranja uma que valorize, amor“.

“Meu amor, se tivesse uma multa pra pagar eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro que fosse pra sair fora. Mas, infelizmente, não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina…se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro“, rebateu Anitta.

Anitta já afirmou que deve se aposentar cedo: "Não vou cantar para sempre"

Anitta anunciou uma pausa na carreira após ter cumprido sua agenda de carnaval. Porém, essa não é a primeira vez que a artista comenta sobre dar um tempo no trabalho como cantora.

Em outubro do ano passado, a artista disse que já estava planejando sua aposentadoria como cantora. A brasileira afirmou que aproveitaria o tempo para estudar e se lançar na carreira de atriz.

"É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um?", refletiu.

No tapete vermelho do Grammy 2023, Anitta ainda revelou, sem dar muitos detalhes, que participará de uma série com as gravações já iniciadas.

Além disso, ela também já precisou implementar mudanças em sua temporada de shows para cuidar de sua saúde. Em 2022, Anitta foi diagnosticada com endometriose e com o Epstein-Barr Vírus.