Anitta aposta em look transparente para festão de aniversário

Cantora Anitta comemora chegada dos 30 anos antecipadamente em festa chiquérrima

Nesta sexta-feira, 24, a cantora Anitta (29) decidiu antecipar a comemoração da chegada de seus 30 anos em uma festona na cidade de São Paulo. Para curtir a celebração adiantada, a artista apostou em um look transparente e sensacional. Anitta optou por comemorar o aniversário antes da data oficial, que será dia 30 de março.

Anitta escolheu para o megaevento um body preto tomara que caia transparente, combinando com luvas pretas e maxi brincos e completando o look maravilhoso com uma saia mega fenda amarela, deixando parte de sua cintura exposta.

Na festa mais esperada do mês de março, Anitta vai receber grandes artistas, inclusive contará com presenças internacionais, sendo que o cantor Lil Nas X estará curtindo a noite ao lado da cantora, momentos depois de se apresentar no palco do festival Lollapalooza. A presença do norte-americano foi entregue por Pabllo Vittar.

Anitta - Créditos: Araújo / AgNews

Anitta - Créditos: Araújo / AgNews

Anitta - Créditos: Araújo / AgNews

Anitta mostrando sua festa de aniversário amooo pic.twitter.com/PycpUndUwG — Car4catoa || fã club da anitta (@car4catoa) March 25, 2023

Sem bagunça! Anitta impõe regras para convidados que irão à sua grande festa de aniversário

Nesta última quarta-feira, 22, Anitta foi às suas redes sociais alfinetar alguns dos convidados de sua festa que não gostaram das regras impostas pela cantora para a celebração de seu aniversário. "E tem gente que fala mal porque eu ponho as regras da festa no Stories, a quantidade de mensagem que eu recebi 'ah, meu namorado, ah, meu marido'. Gente, vão fazer terapia, não sabe andar sozinho, fica em casa ou vai fazer terapia”, debochou a dona do álbum “Versions Of Me”.