Anitta dá alfinetada em quem não gostou das regras de seu aniversário: ''Precisa de babá?''

Debochada, cantora Anitta manda recado para os convidados que não gostaram das regras de sua festa de 30 anos e dispara que não tem paciência

A cantora Anitta (29) usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 22, para dar uma alfinetada em quem não gostou das regras de seu aniversário.

Após anunciar algumas normas para os convidados do festão em comemoração aos seus 30 anos, que serão completados no dia 30 de março, a poderosa publicou uma série de vídeos nos stories de seu Instagram comentando sobre a reação de algumas pessoas que não gostaram das regras.

Indignada, Anitta mandou recado para os convidados que pediram para levar acompanhantes. "E tem gente que fala mal porque eu ponho as regras da festa no Stories, a quantidade de mensagem que eu recebi 'ah, meu namorado, ah, meu marido'. Gente, vão fazer terapia, não sabe andar sozinho, fica em casa ou vai fazer terapia", disparou ela. "Isso porque eu mando a mensagem falando, o povo já sabe que eu sou meio grossa, também [pelo] meu histórico, e as pessoas ainda são sem noção. Não pode! Não pode levar noivo, não pode levar marido, não pode levar ninguém", reforçou a famosa.

"'Ah, tenho problema de andar sozinho, não consigo chegar sozinho a uma festa', aí f***-se, não precisa ir. Não quero ficar dançando com 50 pessoas que eu nunca vi nada vida, do meu lado. Não quero, é meu aniversário e eu tenho esse direito. Que ódio", exclamou Anitta, que afirmou que vai rolar expulsão. "E já avisei pro segurança, se alguém ficar tirando foto, tietando alguém, é para pegar pelo braço e expulsar. Eu não tenho essa paciência", alertou.

Debochada, a artista continuou detonando quem foi convidado para a festa e quer desrespeitar suas regras. "Quando me convidam para uma festa, eu vou sozinha, porque eu tenho a ca***** do senso. Então não quer ir, não vai. Só vai se tiver o assistente que você precisa de babá? Então fica em casa com a sua babá. P****, tem que por no Stories, porque você fala com as pessoas, manda mensagem e as pessoas não têm senso. Se foi convidado para meu aniversário, é porque me conhece, já sabe que eu sou meio grossa, ignorante. É só não ir", desabafou.

Confira os posts de Anitta sobre as regras de seu aniversário:

Entenda briga de Anitta com rapper por vídeo

A cantora australiana Iggy Azalea (32) decidiu se pronunciar sobre os rumores de uma briga com Anitta. Os boatos da briga começaram há anos, em maio de 2017, quando a artista brasileira iniciou sua carreira internacional e gravou o single Switch ao lado da rapper. Na época, o clipe foi vazado e nunca chegou a ser lançado oficialmente pelas gravadoras.

"Eu nunca fiz nada contra essa mulher", afirmou Azalea após uma sequência de áudios em que Anitta conta sobre o acontecimento na época serem vazados, alegando que a rapper teria prejudicado sua performance na gravação do clipe. Os registros foram vazados há três anos, em 2020, porém, voltaram a repercutir nesta semana e chegaram até a australiana.

