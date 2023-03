O que aconteceu com Anitta? Entenda briga de cantora com rapper por vídeo

A cantora australiana Iggy Azalea (32) decidiu se pronunciar sobre os rumores de uma briga com Anitta (29). Os boatos da briga começaram há anos, em maio de 2017, quando a artista brasileira iniciou sua carreira internacional e gravou o single Switch ao lado da rapper. Na época, o clipe foi vazado e nunca chegou a ser lançado oficialmente pelas gravadoras.

"Eu nunca fiz nada contra essa mulher", afirmou Azalea após uma sequência de áudios em que Anitta conta sobre o acontecimento na época serem vazados , alegando que a rapper teria prejudicado sua performance na gravação do clipe. Os registros foram vazados há três anos, em 2020, porém, voltaram a repercutir nesta semana e chegaram até a australiana.

"Eu e Iggy estávamos com o mesmo empresário e ele propôs que gravássemos juntas. Disse que seria ótimo para as duas. Quando fomos gravar o clipe, ela queria vetar o meu maquiador, o Henrique, que maquia a Gisele [Bündchen], não queria deixar ele fazer nada. Mas beleza, segue o baile. Depois, ela tirou as minhas cenas de dança", diz Anitta nos áudios.

"Foi combinado um horário, eu cheguei, fiquei pronta, e ela não liberou a minha gravação. Fiquei esperando e tinha show no Brasil. Gravei uma cena com ela sentada e ela falou que eu podia ir embora", completa. A cantora brasileira ainda afirmou que ela quase perdeu uma importante entrevista com o apresentador norte-americano Jimmy Fallon, o que lhe traria também prejuízo financeiro.

"Eu adiei alguns compromissos aqui do Brasil [por causa do convite para o programa]. Perdi uma grana do caramba. Porque os contratantes iam se prejudicar e eu dei show de graça para eles. Eu já estava em Nova York e eles queriam cancelar a minha participação no Jimmy Fallon", completou ela, na época.

Agora, Azalea rebateu um fã no Twitter, se pronunciando sobre a possível briga que teria acontecido há cinco anos. "Eu nunca fiz nada contra essa mulher além de pedir a ela para fazer uma música comigo porque eu gosto dela. Depois tive toda a sua base de fãs virada para mim porque minha gravadora não lançou um videoclipe que vocês vazaram. É uma loucura real. Todos vocês precisam ser medicados", começou.

"Infelizmente, a Anitta está agora em uma situação com sua gravadora muito semelhante à que experimentei durante a nossa colaboração. Eu me pergunto por que os seus fãs me consideram responsável pelas escolhas da gravadora, quando as próprias palavras da Anitta deixam claro que os artistas nem sempre têm voz nessas situações. Irônico!", completou ela.

I have never done ANYYYYthing to this woman but ask her to do a song with me because

I LIKE HER and then have her entire fan base flip on me because my record label wouldn’t release a music video that YOU ALL LEAKED.

It’s actual insanity. You all need to be medicated.