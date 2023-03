Discreta, Anitta desembarca no Brasil pronta para sua festa de aniversário

A cantora Anitta desembarcou discreta no aeroporto de Guarulhos e está planejando os preparativos para sua festa de aniversário

Nesta quinta-feira, 23, Anitta desembarcou no Brasil para dar sua festa de aniversário que acontece no próximo dia 30.

A cantora foi fotografada no aeroporto de Guarulhos com um look bem discreto all-black composto por moletom e calça.

Anitta esbanjou simpatia ao posar para as fotos dos paparazzi e ainda atendeu alguns fãs que a aguardavam no aeroporto.

Em seu Instagram, a dona do hit “Envolver” mostrou que os preparativos para a festa estão a todo vapor e compartilhou que criou playlists de músicas para cada horário da celebração. “Será que sou controladora?”, brincou a artista na legenda do print publicado.

Fotos: AgNews

Sem bagunça!

Nesta última quarta-feira, 22, Anitta foi às suas redes sociais alfinetar alguns dos convidados de sua festa que não gostaram das regras impostas pela cantora para a celebração de seu aniversário.

"E tem gente que fala mal porque eu ponho as regras da festa no Stories, a quantidade de mensagem que eu recebi 'ah, meu namorado, ah, meu marido'. Gente, vão fazer terapia, não sabe andar sozinho, fica em casa ou vai fazer terapia”, debochou a dona do álbum “Versions Of Me”.