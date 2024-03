Maitê Proença revela o verdadeiro motivo para vender imóvel milionário

Maitê Proença colocou apartamento de luxo à venda no Rio de Janeiro e revelou o motivo por trás de sua decisão

A atriz Maitê Proença decidiu colocar à venda o seu apartamento de luxo no Rio de Janeiro. O imóvel é avaliado em R$ 4,3 milhões e tem 300 metros quadrados, com vista para a praia de Copacabana. Agora, ela contou o motivo para colocar o local à venda.

Em uma conversa com o Jornal O Globo, a artista revelou que quer uma vida mais tranquila e com ares de interior. Por isso, ela quis vender o apartamento para comprar outra propriedade. “Quero investir numa terra com galinhas, água limpa e horta para minhas netas viverem uma vida mais pé no chão. Desisti por um período, mas agora retomei a ideia. Está à venda”, disse ela.

Há pouco tempo, ela revelou o principal destaque do apartamento. "O que ele tem de maravilhoso e diferente em relação a outros no mesmo prédio é a luz. Ele é absolutamente claro, todo iluminado, dos cômodos à área de serviço, é um apartamento alegre e que produz alegria", afirmou.

O local tem dois quartos, sala de TV, sala de estar e jantar, cozinha, despensa, louceiro, garagem e portaria 24 horas. O condomínio custa R$ 2.831 e o IPTU por mês é de R$ 1.359.

Veja as fotos do apartamento no post abaixo:

View this post on Instagram A post shared by Maitê Proença (@eumaiteproenca)

Por que está longe das novelas?

Recentemente, Maitê Proença abriu o jogo sobre sua participação na televisão e sobre sua ausência em novelas recentes. “Acabei de fazer ‘Bom dia, Verônica’, uma série que estreia ainda em 2023. Não é uma novela, mas é uma série de sucesso. Foi bem gostoso de fazer. Não sei se existe falta, acho que não gostam de mim, sei lá, não me querem, não me convidam. Também a gente fica mais seletivo, trabalho em novela é bastante extenuante. Quando eu fazia muitas protagonistas, o personagem era muito central, com o tempo eles foram entendendo que atores ficam doentes, não aguentam fazer 30 cenas por dia”.

A estrela ainda disse: “Hoje em dia, no máximo, tem 10. Antigamente eram 35. Aí chegava em casa, depois de ter trabalhado dez horas, e tinha que decorar [o roteiro] para o dia seguinte. É um negócio muito louco, não tinha tempo nem para respirar, isso adoecia as pessoas. Eles foram criando núcleos de importância quase equivalentes ao personagem central. Hoje as novelas são bem divididas, para que os atores aguentem. Mas quando me chamares e eu achar o personagem suficientemente bom para aguentar a maratona, eu vou”.