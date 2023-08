Maitê Proença tenta vender apartamento nas redes sociais: "Preço dentro da média"

Maitê Proença tenta vender apartamento com a ajuda dos fãs; ela publicou fotos do imóvel

A atriz Maitê Proença pegou os fãs de surpresa ao tentar vender um de seus apartamentos nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 9, ela publicou uma série de fotos do imóvel e disse que resolveu usar seus seguidores para tentar fechar o negócio.

"Gente, alguém ainda lê classificados no jornal? Acho que não, né? Eu vou inaugurar os classificados no Instagram. Eu tô vendendo o apartamento que eu morei durante muitos anos", declarou ela em uma publicação nesta quarta-feira (9).

A atriz ainda descreveu as vantagens do imóvel e disse que preço está dentro do esperado. "O que ele tem de maravilhoso e diferente em relação a outros é a luz, ele é absolutamente claro. É todo iluminado, alegre e produz alegria. Você pode conferir as fotos", disse ela.

Maitê Proença não revelou detalhes da localização do apartamento que fica no Rio de Janeiro. É possível ver nas fotos uma sala ampla, cozinha espaçosa e quartos bem iluminados pela luz natural.

Veja:

Por que está longe das novelas?

Recentemente, Maitê Proença abriu o jogo sobre sua participação na televisão e sobre sua ausência em novelas recentes. “Acabei de fazer ‘Bom dia, Verônica’, uma série que estreia ainda em 2023. Não é uma novela, mas é uma série de sucesso. Foi bem gostoso de fazer. Não sei se existe falta, acho que não gostam de mim, sei lá, não me querem, não me convidam. Também a gente fica mais seletivo, trabalho em novela é bastante extenuante. Quando eu fazia muitas protagonistas, o personagem era muito central, com o tempo eles foram entendendo que atores ficam doentes, não aguentam fazer 30 cenas por dia”.

A estrela ainda disse: “Hoje em dia, no máximo, tem 10. Antigamente eram 35. Aí chegava em casa, depois de ter trabalhado dez horas, e tinha que decorar [o roteiro] para o dia seguinte. É um negócio muito louco, não tinha tempo nem para respirar, isso adoecia as pessoas. Eles foram criando núcleos de importância quase equivalentes ao personagem central. Hoje as novelas são bem divididas, para que os atores aguentem. Mas quando me chamares e eu achar o personagem suficientemente bom para aguentar a maratona, eu vou”.