Maitê Proença abre o jogo sobre participação em novelas: “Não me querem”

A atriz Maitê Proença comentou sobre ausência das telinhas e ainda se abriu em relação a sua sexualidade

Nesta quinta-feira, 20, Maitê Proença abriu o jogo sobre sua participação na televisão e sobre sua ausência em novelas recentes. A atriz que já namorou a cantora Adriana Calcanhoto ainda revelou que dispensa rótulos quando se trata de quem amar.

Em entrevista para a revista Veja, Maitê foi perguntada se se considera bissexual, a artista negou: “Não penso dessa maneira, penso que estava com um ser humano. Por acaso aquele ser humano era um ser humano feminino, e aí eu gostava das características daquele ser humano, que era mulher. E é isso, nada além disso, não vou botar eu mesmo uma tarjeta na testa. As pessoas que façam isso. Eu sou livre”.

Sobre as diferenças de se relacionar com homens e mulheres, a artista que está em cartaz no Rio de Janeiro com a peça "O Pior de Mim" comentou: “Tem diferença sim. Por isso que é bom, você varia, amplia”.

A estrela da novela “Passione” sempre foi muito aberta a comentar sobre sua relação com as drogas, desde muito nova, porém ela afirma que não faz mais uso de entorpecentes. “Sempre fui muito fraca para drogas e bebida. Meu corpo não dá conta. Hoje em dia minha droga é a saúde, gosto mais. Até gosto de beber, mas tem que ser bem pouquinho”, comentou.

Sobre sua carreira na televisão, Maitê comentou que irá participar da terceira temporada da série de suspense “Bom Dia, Verônica” da Netflix, mas em relação às novelas, sem novidades por enquanto.

“Acabei de fazer ‘Bom dia, Verônica’, uma série que estreia ainda em 2023. Não é uma novela, mas é uma série de sucesso. Foi bem gostoso de fazer. Não sei se existe falta, acho que não gostam de mim, sei lá, não me querem, não me convidam. Também a gente fica mais seletivo, trabalho em novela é bastante extenuante. Quando eu fazia muitas protagonistas, o personagem era muito central, com o tempo eles foram entendendo que atores ficam doentes, não aguentam fazer 30 cenas por dia”.

A estrela ainda disse: “Hoje em dia, no máximo, tem 10. Antigamente eram 35. Aí chegava em casa, depois de ter trabalhado dez horas, e tinha que decorar [o roteiro] para o dia seguinte. É um negócio muito louco, não tinha tempo nem para respirar, isso adoecia as pessoas. Eles foram criando núcleos de importância quase equivalentes ao personagem central. Hoje as novelas são bem divididas, para que os atores aguentem. Mas quando me chamares e eu achar o personagem suficientemente bom para aguentar a maratona, eu vou”.

De volta!

Quem recentemente anunciou uma volta à carreira de atriz foi a jornalista Sandra Annenberg. A jornalista voltará aos palcos se apresentando no Theatro Municipal de São Paulo com o espetáculo “Pedro e o Lobo”.

“Só temos essa vida e temos que nos realizar, fazer o que amamos... Adoro o que faço, já estou realizada no que faço, mas ainda tinha alguma coisa que ficou no meu passado e que eu tinha vontade de resgatar, a atuação. Foi um retorno com aquele receio: ‘Será que eu consigo?’. Agora estou vendo que é como andar de bicicleta. Tem uma memória ali que a gente pode ativar. Faz parte da minha história. Só precisava dar uma aquecida”, comentou a apresentadora.