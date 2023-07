Sandra Annenberg abre o jogo sobre a sensação de voltar aos palcos: “Receio”

A jornalista Sandra Annenberg irá fazer seu retorno aos palcos e comentou sobre a sensação de voltar para as artes cênicas

Na próxima semana, Sandra Annenberg fará uma mudança em sua carreira. A jornalista irá voltar aos palcos no Theatro Municipal de São Paulo, além de fazer seu retorno às artes cênicas, o novo trabalho tem um gostinho especial. Aos 55 anos, a apresentadora do Globo Repórter será a contadora de história no espetáculo “Pedro e o Lobo” acompanhada de uma orquestra.

A apresentadora e jornalista relembrou em entrevista à revista Quem alguns dos seus trabalhos de atuação que marcaram sua careira, entre novelas e seriados como “Bronco”, Tarcísio e Glória e Cortina de Vidro.

“Comecei a trabalhar em comerciais com seis anos. Uma coisa foi levando a outra. Quando vi, estava trabalhando com certeira assinada por dois anos com o Ronald Golias no 'Bronco'. Tive muita sorte. Após uma sequência de trabalhos como ‘Tarcísio e Glória’, ‘Pacto de Sangue’, ‘A República’, ‘A, E, I, O, Urca’, acabaram os convites seguidos para trabalhar no Rio de Janeiro. Quando deu uma pausa, voltei para São Paulo. Aqui não tinham muitas oportunidades, mas fiz ‘Cortina de Vidro’ no SBT. Acabou e eu que tinha que me sustentar de alguma forma. Fiz uma escolha. Voltei a ser apresentadora com franchise na Record até ser chamada para ser a moça do tempo e aí virei essa chavinha. Troquei ficção pela realidade. Não foi difícil, eu precisava trabalhar, e ser jornalista me dava tranquilidade”, refletiu.

Com a pandeia da Covid-19, em 2020, Sandra reavaliou o espaço “tranquilo” do jornalismo e refletiu sobre voltar ao mundo das artes cênicas: “A pandemia foi um processo de reavaliação de vida. Todo mundo colocou na balança o que vale ou não a pena. O que eu quero ou não quero. Foi um divisor de águas e fez com que as pessoas dessem muito mais valor à vida. Só temos essa vida e temos que nos realizar, fazer o que amamos... Adoro o que faço, já estou realizada no que faço, mas ainda tinha alguma coisa que ficou no meu passado e que eu tinha vontade de resgatar, a atuação. Foi um retorno com aquele receio: ‘Será que eu consigo?’. Agora estou vendo que é como andar de bicicleta. Tem uma memória ali que a gente pode ativar. Faz parte da minha história. Só precisava dar uma aquecida”.

Além da nostalgia de voltar aos palcos, o retorno ainda tem um gostinho a mais pois a filha de Sandra com o jornalista Ernesto Paglia, Elisa Annenberg Paglia trabalhará na produção com a mãe. A jovem de 20 anos estuda Artes Cênicas em Nova York e recebeu um convite para trabalhar como auxiliar da produtora executiva do espetáculo.

“Sempre falei para ela que a gente não ia misturar família com negócio. Mas surgiu essa oportunidade. Estavam precisando de alguém para auxiliar na produção. Estudo isso há dois anos, trabalhei na produção de quatro peças lá nos EUA e estava aqui de férias fazendo nada... Queria colocar meu aprendizado em uma produção profissional e juntou o útil ao agradável”, comentou Elisa sobre trabalhar no espetáculo que faz sua estreia no Theatro Municipal no próximo dia 28.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro e o Lobo (@pedroeolobo2023)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Aniversário!

Ainda nesta semana, Elisa completou 20 anos e recebeu uma bela homenagem dos seus pais. Em seu Instagram, Sandra compartilhou fotos de uma festinha de aniversário íntima e uma bela homenagem na legenda.

"18/07/2003. Faz 20 anos que você chegou pra trazer Felicidade plena e absoluta pras nossas vidas! E, naquele dia, escrevi este Haikai pra você: Delicia D'Elisa É linda Elisa Feliz eu sou FElisa Assim desejamos que continue… Estaremos sempre ao seu lado. Te amamos infinito, Fi”, escreveu a jornalista.