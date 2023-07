Filha de Sandra Annenberg com jornalista comemora aniversário: 'Faz 20 anos'

Ela cresceu! Filha de Sandra Annenberg comemora 20 anos em festa simples com a apresentadora e o pai jornalista

A filha de Sandra Annenberg está fazendo aniversário! Nesta terça-feira, 18, a herdeira da apresentadora global completa 20 anos e ganhou uma declaração da mãe na rede social. Elisa Annenberg Paglia é fruto do casamento da comunicadora com o também jornalista, o ex-global Ernersto Paglia.

Com uma foto beijando a jovem durante os parabéns com um bolo, Sandra Annenberg aproveitou o clique cheio de amor para homenagear a filha. A jornalista falou sobre a transformação que a garota fez em sua vida desde o nascimento.

"18/07/2003. Faz 20 anos que você chegou pra trazer Felicidade plena e absoluta pras nossas vidas! E, naquele dia, escrevi este Haikai pra você: Delicia D'Elisa É linda Elisa Feliz eu sou FElisa Assim desejamos que continue… Estaremos sempre ao seu lado. Te amamos infinito, Fi!", disse a apresentadora.

Desde 1994, Sandra Annenberg é casada com Ernesto Paglia. Em 2003, eles tiveram a filha, que há três anos passou no vestibular para Artes Cênicas. Recentemente, a comunicadora surpreendeu ao resgatar um clique antigo com o marido.

Filha de Sandra Annenberg recebe ataques após vídeo polêmico

Elisa Annenberg-Paglia se envolveu em uma polêmica nas redes sociais recentemente. Acontece que a estudante publicou um vídeo demonstrando os diferentes sotaques paulistas, mas a brincadeira gerou revolta na web.

Elisa, que cursa artes cênicas em Nova York nos Estados Unidos, publicou o registro em seu Tik Tok explicando a variação regional na linguagem dos moradores de São Paulo: "A grande diferença do sotaque paulista para os outros sotaques é que a gente fala com a boca mais fechada e a gente joga todos os sons para o anasalado", disse.

A atriz ainda brincou pronunciando várias palavras com seu sotaque: ‘apartamento’, ‘mano’, ‘estacionamento’ e algumas outras para diferenciar os sotaques e fez referência a uma canção de Rita Lee: “As minas de Sampa falam berinjela e ‘mortandela’”, Elisa lembrou sobre a variação regional.

Mas a publicação não agradou os internautas e a menina recebeu diversas críticas no Twitter: “Se você é paulista e fala assim eu te odeio”, um usuário da rede social escreveu. “Só paulistano burguês chato fala assim”, apontou outro. “Quem fala assim não pertence a São Paulo, só é uma pessoa muito chata do rolê”, disse mais um.