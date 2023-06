Sandra Annenberg surpreende ao postar clique antigo ao lado do marido: "Amor existe"

A jornalista Sandra Annenberg resgatou um clique antigo ao lado de Ernesto Paglia ao comemorar o Dia dos Namorados

A jornalista Sandra Annenberg surpreendeu os seguidores das redes sociais ao publicar uma foto antiga ao lado do marido, o também jornalista, Ernesto Paglia, com quem completou 26 anos de casada em setembro do ano passado.

Para festejar o Dia dos Namorados, que é comemorado nesta segunda-feira, 12, a apresentadora do programa Globo Repórter, da TV Globo, publicou no feed do Instagram uma foto do dia em que oficializou seu casamento com o amado.

Na imagem, os dois jornalistas surgem novinhos, bem sorridentes, enquanto trocam as alianças, e Sandra se declarou para o marido na legenda. "Apaixonados desde sempre! E sempre nos divertindo! A vida é breve e o amor existe! Feliz dia, meu namorado!", disse ela.

Sandra, aliás, sempre compartilha diversos registros ao lado do marido, e também ao lado da filha do casal, Elisa Annenberg Paglia. Quando eles completaram mais um ano de casados, a apresentadora fez questão de recordar várias fotos em família e se declarou. "Há 26 anos eu disse SIM! E continuo dizendo SIM pra SEMPRE! Fizemos uma linda famiglia! Parabéns pra gente, meu amor!", escreveu ela na legenda da publicação.

Homenagem da filha

No dia 5 de maio, a apresentadora e jornalista Sandra Annenberg completou 55 anos de idade, e para celebrar esta data tão especial, a filha da famosa, Elisa Annenberg-Paglia, de seu relacionamento com o também jornalista, Ernesto Paglia, decidiu homenagear a mãe com alguns cliques nas redes sociais e um texto emocionante.

"Só risadas, saúde e leveza! Obrigada por tudo! Te admiro demais e te amo mais que tudo no universo (ganhei)", escreveu a estudante de artes cênicas, que estuda em Nova York, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

