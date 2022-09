Sandra Annenberg celebra 26 anos de casada com Ernesto Paglia: ''Continuo dizendo sim''

Os jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia estão completando 26 anos de casados e trocaram declarações nas redes

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 15h36

Nesta quarta-feira, 21, Sandra Annenberg (54) e Ernesto Paglia (63) estão completando 26 anos de casados! A jornalista fez questão de usar as redes sociais para celebrar a data especial.

A apresentadora compartilhou uma foto dos retratos em família na sua casa e se declarou ao marido, com quem tem uma filha, Elisa (19).

"Há 26 anos eu disse SIM! E continuo dizendo SIM pra SEMPRE! Fizemos uma linda famiglia! Parabéns pra gente, meu amor!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores dos pombinhos fizeram questão de comentar. "Viva esse casal lindo", "Parabéns ao casal! Lindo de ver", "Que coisa mais linda, que Deus continue abençoando a união de vcs", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

SANDRA ANNENBERG E ERNESTO PAGLIA SE DESPEDEM DA EM MOMENTO ESPECIAL

A jornalista e apresentadora Sandra Annenberg (54) postou em seu Instagram uma foto de despedida da filha, Elisa Annenberg Paglia, fruto do relacionamento com o também jornalista Ernesto Paglia (63). Após férias em família, Sandra vai voltar para o Brasil, enquanto a filha ficará no Estados Unidos, onde estuda. A filha dos jornalistas da Globo estava de férias, então os pais resolveram visitá-la para curtir o momento em família.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!