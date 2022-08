Sandra Annenberg se despede da filha em momento especial: 'Deixo meu coração'

Sandra Annenberg posta foto se despedindo da filha, que voltará a estudar nos Estados Unidos após férias em família

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 20h40

Nesta sexta-feira, 26, a jornalista e apresentadora Sandra Annenberg (54) postou em seu Instagram uma foto de despedida da filha, Elisa Annenberg Paglia, fruto do relacionamento com o também jornalista Ernesto Paglia (63).

Após férias em família, Sandra vai voltar para o Brasil, enquanto a filha ficará no Estados Unidos, onde estuda. A filha dos jornalistas da Globo estava de férias, então os pais resolveram visitá-la para curtir o momento em família.

Em tom emocionante, Sandra postou uma foto da família e disse: “Hora de dizer tchau de novo… deixo meu coração… Te amo mais do q tudo, Filha ! Cuida da minha vida, ou seja, de você!”.

Veja o momento em família de Sandra Annenberg:

Férias em Família

A família Anneberg Paglia estava de férias nos Estados Unidos, quando foram ver uma peça da Broadway. Sandra Annenberg, então, postou em suas redes sociais uma foto, dos três (Sandra, Ernesto Paglia e Elisa Annenberg Paglia) juntos, ocasião considerada rara no Instagram da jornalista.

Na imagem, os três aparecem juntinhos e abraçados, em frente a porta do teatro em que viram a peça, enquanto davam largos sorrisos para a câmera. O trio ainda esbanjou estilo exibindo looks despojados para a ocasião.

Na legenda, Sandra teceu elogios a peça que tinha acabado de ver com seus familiares: "Into The Woods, obra-prima do genial Stephen Sondheim, criador de West Side Story entre outros musicais espetaculares. Não conhecia a história que, à primeira vista, parece mais um conto de fadas… só que não. O famoso ‘… E foram felizes para sempre’… é só o começo e não o fim…"

Confira a foto rara que Sandra Annenberg publicou após assistir uma peça ao lado de sua família:

